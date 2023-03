NÄDALA TAROSKOOP 27.03- 2.04 | Universum toetab muutuste tegemist

Nädala võtab kokku sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab sinult piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Kui oskad ja suudad end piisavalt motiveerida, siis saadab sind edu. Kui oled endale seadnud eesmärgi, millesse kogu hingest usud, siis ei ole olemas midagi, mis suudaks sind takistada oma sihte saavutamast.

Tervise osas on hea aeg uuteks algusteks. Kui oled soovinud tervist parandada, oma heaolu suurendada, kehakaalu vähendada või alustada mõne uue spordialaga, siis just nüüd on selleks hea võimalus. Universum toetab muutusi igati ning sinu ülesandeks on vaid endasse uskuda ning olla motiveeritud.

Tööalaselt võivad nüüd toimuda üsna jõulised murrangud. On hea aeg selleks, et alustada midagi uut, vahetada töökohta või alustada päris oma ettevõtmisega. Raha võib sel nädalal palju välja minna, kuid see ei peaks sind muretsema panema, sest sinu investeering või kulutus on suunatud sellesse, et saaksid nautida paremat tulevikku.

Nädala energiaid iseloomustavad surm ja karikate kuningas. Koged vaimset kasvamist ning sinu elus toimuvad muutused ja arengud. Saabuvad muutused ei pruugi olla sinu jaoks mugavad või oodatud, ent ometi on need vajalikud selleks, et saaksid elus edasi liikuda. Praegu saad õppida avatust ja paindlikkust, kuidas tulla elus sellega toime, mida sa ei saa muuta. Ära pane oma energiat vastupanusse, vaid õpi nägema muutustes võimalusi kasvamiseks, uute kogemuste saamiseks ja kõrgemale vaimsele tasandile tõusmiseks.

Nädala kaart on saatan. Nüüd kipuvad esiplaanile tõusma need teemad, mida hoiaksid pigem varjul nii enda kui teiste eest. Ole tähelepanelik, sest kõik see, mis on seotud erinevate sõltuvustega, aktiveerub. Võimenduvad ka inimese ürginstinktid ja see võib sind panna käituma ettearvamatult. Enne kui teed mõne mõtlematu teo, võta endale aega, et pisut järele mõelda.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku müntide viis. Nüüd tegeled teemadega, mille osas tunned, et sul jääb neid vajaka. See võib tähendada nii oma rahalise olukorra pärast muretsemist ja selle parandamist, kui ka oma emotsioonidega tegelemist. Sul tuleb mõista, et kõik saab alguse sinust enesest. Kui soovid midagi muuta, siis tuleb sul alustada iseendast ja oma tunnetest.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab õiglus. Praegu pead olema oma tegudes hoolikas, sest saad vastu just nimelt sama mõõdupuu järgi, mida välja annad. See ei tähenda, et peaksid oma soove alla suruma või allaheitlikult käituma. Vastupidi, toimi oma südame õiglustunde järgi - aita neid, kes seda tõesti vajavad ning jäta nende õppetunnid neile, kelle arenguks need vajalikud on.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on tugevus. On aeg tegeleda oma mõttemaailma korrastamisega. Sinu ülesandeks on õppida keskenduma sellele, mida sa tahad. Mitte sellele, mida sa ei taha. Kuigi see võib tunduda esmapilgul üsna üks ja seesama, siis tegelikult see nii ei ole. Kui soovid külgetõmbeseadus enda kasuks tööle panna, siis tuleb oma soove universumile õigesti edastada.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku maailm. Oled nüüd iseenda ja ümbritseva maailmaga rohkem kontaktis, suudad tähele panna märke, mis sulle saadetakse ja kõnnid mööda oma südame rada. Suudad leida lahendusi probleemidele, mis varasemalt ületamatud tundusid ning leiad ümbritsevatega kergelt ühise keele.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)