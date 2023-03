Kuidas vältida söömishooge?

Sinu ees taldrikul on mingi toiduamps. Istu ja hinga mõned korrad rahulikult omas tempos. Vaata seda toitu, pannes tähele värvi, kuju ja koostist. Märka, kas see näib sulle ahvatlev, kas see tundub maitsev, kas sa suudad ennast vaevu tagasi hoida, et mitte hakata seda kohe kugistama. Või on kogemus selline, et lihtsalt on selline toit. Mis tunne sul ka ei oleks, pane seda tähele. Nüüd teadvusta endale kavatsust söömist alustada. Siruta käsi aeglaselt toidu suunas ja pane ka seda liigutust teadlikult tähele. Võid endale mõttes öelda, et „ma sirutan toidu suunas“. Kui sa oma tegevust mõttes kommenteerid, siis see aitab olla teadlikum selles hetkes. Kui sa võtad toidu kätte lusika või kahvliga, siis märka, kuidas sa seda tõstad, kuidas toit suule läheneb. Kui see on juba näo lähedal, siis nuusuta toitu hetkeks. Märka, mis lõhnu sa eristad ja kuidas sinu keha reageerib lõhnale. Kui sa ampsad esimest suutäit, siis võid märgata, kuidas hambad toitu läbistavad. Pärast ampsu võtmist märka, kuidas paikneb toit sinu suus, kuidas paikneb su keel. Kui toit on näritav, siis võid proovida seda ka närida ja märgata, mida su hambad ja keel tunnevad, milliseid maitseid sa tunned. Kui sa toidu alla neelad, siis proovi märgata, kuhu satub toit peale seda, kui oled neelamise lõpetanud. Kas sa tunnetad oma magu, kas see on tühi, täis või kuskil vahepeal.