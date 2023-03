Seljavalu saladused - mis on selle põhjuseks ja kust leida leevendust?

Anne Tipner-Torn teab seljast kõike, sest on uurinud selja hingeelu paar aastakümmet. Ta on end ratastoolist välja võimelnud, sest läbikukkumisi pole olemas, on ainult kogemused. Ta aitab selja- ja muustki valust vabaks saada ja seda mõista, sest seljavalu on teejuht iseendani. Ja loomulikult õpetab ta seljajoogat.

Kui tal endal tervise juures midagi paigast läheb, tuleb ta mõtetega alati sellesama puu juurde ning hakkab enda sees kaevama. Kaevama tähendab otsima valu juurpõhjust. Hiina traditsioonilise meditsiini järgi – seda on Anne käinud õppimas Hiinas – on seljavalud seotud neerude energiaga, mis puupildil on peidus juurtes, maa all, alateadvuses. „Neerude emotsioon aga on hirm. Energeetiliselt on valude ja haiguste all just hirm. Hirm, et ma ei ole piisavalt hea, võimekas, väärtuslik, väärtustatud. Hirm saada ära tõugatud, olla üksi jäetud.

Statistiliselt on seljavalusid kõige rohkem 30–60-aastastel, ehkki võiks arvata, et pigem vanematel. Ning alla 30 aasta vanustel rohkem kui üle 60-aastastel. Mõelgem sellele. See on iga, kus me tahame olla ülitublid, teha rohkem, kui tegelikult jaksame, piitsutame end nõrkemise… ja valudeni.“

Sibula koorimine

Igasuguse valu n-ö pealmises kihis on muretsemine ja ängistus – lahtiseletatult see, et inimene on pikemat aega tundnud väljapääsmatust olukorras, kus ta on. Olgu see töö, mis ahistab või suhe, mis ei kosuta või on vägivaldne ükskõik mil moel. Sellest sügavamal on ühiskondlik või kogukondlik surve: ma lahutaksin küll, aga ema ja sõbrannad kinnitavad, et pole su mehel häda midagi ja kuhu sa lähed, kuuse alla või? Veel sügavamale kaevates vaatabki vastu hirm.