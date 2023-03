Kui sa ei oska oma elus piire kehtestada, võib sind ohustada läbipõlemine

Harvard Gazette avaldas artikli, milles toodi ära, et ühe arsti läbipõlemine maksab tervishoiusüsteemile 4,6 miljardit dollarit aastas. Läbipõlenud arstid teevad eluohtlikke vigu, panevad valesid diagnoose, kirjutavad välja ebasobilikke ravimeid ega pööra tähelepanu olulistele detailidele.

Raamatu „Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle“ autorite Emily Nagoski ja Amelia Nagoski sõnul põhjustab läbipõlemist stress, mida nad kirjeldavad kui „neuroloogilist ja füsioloogilist nihet, mis toimub kehas siis, kui esineb mõni vastav omadus [päästikutest]“.