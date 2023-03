Näitleja Nero Urke räägib, kuidas Eckhart Tolle raamat „Siin ja Praegu. Kohaloleku jõud“ muutis tema elu, kui tal oli väga keeruline eluperiood

Eckhart Tolle õpetused räägivad sellest, kuidas elada tänases hetkes, vähem muretseda ja oma harjumuspärast meeleolu tõsta. Liigne mõtlemine raiskab autori sõnul eluenergiat. Sunduslik ehk kompulsiivne mõtlemine pole muud kui sõltuvus ning tema õpetused aitavad seda sõltuvust murda.

2004. aastal eesti keeles ilmunud raamat „Siin ja Praegu. Kohaloleku jõud“ läks väga sügavalt hinge ka armastatud näitlejale Nero Urkele. „Ma usun, et see raamat on muutunud väga paljude inimeste elu – sealhulgas ka minu oma,“ rääkis Urke. „Kui ma sellele perioodile tagasi vaatan, siis eks see oli selline keeruline ja raskemeelne. Nii nagu paljud noored tegelevad eneseotsingutega ja võivad oma sisemisi pingeid raskelt üle elada. Minule pakkus leevendust vaimse kirjanduse lugemine ja Tolle oli kindlasti üks neid autoreid, kes mind kõige rohkem mõjutas.“

Urke sõnul teeb see raamat lugejale päriselt selgeks, mis on mina tunne, jõu keskus ja kuhu on tarvis tähelepanu tuua. „See on see oleviku hetk ja kogemus, mille tunneb ära, kui mõtted peatuvad,“ selgitas ta. „Ja siis lõppeb see lakkamatu mõtete laviin, mis meid igapäevaselt ümbritseb.“

Näitleja lisas, et see raamat viibki lugeja seisundisse, millest kõneleb. „Mina võin öelda, et leidsin üles selle lüliti, mille abil on võimalik igal inimesel end ümber lülitada sisemise tasakaalu ja teadveloleku lainele – see raamat ongi sellele pühendatud.“

Selline ümberlülitumine võib inimeste jaoks osutuda järjest raskemaks, sest igapäevaseid segajaid ja infomüra on rohkem kui kunagi varem. „Sellepärast näeme ka depressiooni ja vaimseid probleeme nii palju.“