Alkeemia lugemisnurk | On aeg hakata ennast armastama!

Rohkem polnud vaja öelda. Panin selle kirja vähem kui minutiga. Kuid see oli nii intensiivne kogemus, et mulle tundus, et ma raiun need sõnad paberisse ja lauda selle all. Varem ma olin endale vastik – teist inimest võisin ma vahest armastada, aga ennast? Kuid nüüdsest peale keskendun vaid sellele mõttele. Iseenda pärast.