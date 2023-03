Kuidas sinu valukeha draamast toitub?

Lähisuhetes on valukehad sageli piisavalt kavalad peidus püsimiseks, kuni hakkate partneriga koos elama ja olete soovitavalt sõlminud lepingu, lubades siduda end kogu ülejäänud eluks. Te ei abiellu mitte ainult oma partneriga, te abiellute ka tema valukehaga, nagu ka teie abikaasa abiellub teie valukehaga. Võib olla üsna šokeeriv, kui avastad ühel päeval varsti pärast kokkukolimist või mesinädalaid, et su partneri isiksuses on toimunud täielik muutus. Ta hääl muutub kalgiks või kiledaks, kui sind (tõenäoliselt mõne suhteliselt tähtsusetu asja pärast) süüdistab, sulle etteheiteid teeb või sinu peale karjub. Või tõmbub ta üleni endasse. „Mis lahti?“ küsid sa. „Ei midagi,“ vastab ta. Kuid temast õhkuv tugevalt vaenulik energia ütleb: „Kõik on valesti.“ Tema silmad ei kiirga enam. Tundub, nagu oleks neile langenud raske loor, ja see olend, keda tunned ja armastad, kes varem suutis oma egost läbi särada, on nüüd täielikult ähmastunud. Sulle näib otsa vaatavat täiesti võõras inimene, kelle silmis on vihkamine, vaenulikkus, kibestumine ja viha. Kui ta kõneleb, ei kõnele sinuga mitte abikaasa või partner, vaid tema suu läbi rääkiv valukeha. See, millest ta räägib, on valukeha versioon tegelikkusest. Tegelikkusest, mida on põhjalikult moonutanud hirm, vaenulikkus, viha ning soov veel valu põhjustada ja tunda.