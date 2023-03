Nõuanded noortele: kust ja kuidas leida motivatsiooni?

Katsun mõelda, kas see võib tulla sellest, et mul on üldiselt vähem tahtmist asju teha, olen viimasel ajal vähe maganud või ei liigu piisavalt. Kui ka tuju on halb olnud, siis räägin sellest perearstiga või kirjutan Peaasi.ee nõustajale. Kui koolis on ebameeldivusi, palju järeltöid, kiusamist, mõni õppeaine, mis on liiga keeruline, siis räägin sellest vanemate või õpetajatega.

• Meenutan, kas olen ka varem ennast nii tundnud ja kui olen, siis kuidas see tunne on mööda läinud. Vahel võib see ise üle minna, vahel on hea vabal ajal midagi mõnusat ja head tuju tekitavat teha. See võib ka kooliellu edasi kanduda.

Vahel on raske ennast motiveerida, sest ollakse väsinud või kurnatud. Mõnikord seetõttu, et ei ole harjumust ennast ise tegutsema panna, kui keegi teine ei ütle, mida teha. Vahel tunduvad kohustuslikud tegevused lihtsalt mõttetud. Kui tegu on viimase variandiga, siis on hea mõelda natuke laiemalt. Kooliskäimise mõte võib olla ka omaealistega suhtlemine, aju treenimine, see, et saame kunagi rohkem ise otsustada, mida teha, kui oleme omandanud piisavalt hea hariduse. Motivatsiooni üle võiks arutleda näiteks koolipsühholoogiga.

Toon siin ühe mõttena välja rutiini teema. Ole hea ja palun koosta endale päevaplaan, nädalaplaan ja aastaplaan koos pingutuse ja pausidega. Mõtle nii, et koolipäevad peaksidki olema nende tegevuste jaoks, mis on kohustuslikud, ja nädalavahetus võiks olla rohkem puhkamisele keskendumise aeg. Ma tean, kui raske on korraldada pikalt puhkamise aega, sest koolikoormus on suur, kuid siiski on oluline planeerida ja konkreetselt kirja panna aeg, mil puhkad. Kui sa oled endale sellise nädalaplaani paika seadnud, siis mõtle, kuidas saaksid oma päeva alustada sulle sobival moel. Mõtle läbi, mis on need tegevused või rituaalid, mis aitavad sul koolipäevale keskenduda, ja päeva teises pooles, kui töine osa on läbi saanud, võiksid teha midagi täiesti teistsugust, mis erineb koolipäeva vaimsest pingutusest. See võib olla näiteks trenn või huviring, jalutamine, sõpradega suhtlemine, lõunauinak enne koduste ülesannete tegemist. Planeeri teadlikult väike päeva- ja nädalaplaan, pannes see kirja kas paberile või telefoni. Väga oluline on hoida meeles, et sa ei keskendu ainult kohustustele, vaid igas päevas on midagi meeldivat, midagi sellist, mida sa päriselt tahad teha. Toeks võib olla ka see, kui paned oma aastaplaanis juba varakult koolivaheaegade või pikkade nädalavahetuste juurde unistusi ja soove, mida sel ajal teha tahaksid.