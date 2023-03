Põnev! Asteroidilt leiti vitamiini

Yasuhiro Oba Hokkaido Ülikoolist, Yoshinori Takano Keio Ülikoolist ja nende kolleegid kirjutavad ajakirjas Nature Communicatons , et Ryugu proovidest on tuvastatud muu hulgas näiteks uratsiili ja niatsiini.

Uratsiil on üks neljast lämmastikalusest, millest meil Maal on ehitatud elusolendite geeniinfo aktiveerimiseks vajalik ribonukleiinhappe makromolekul ehk RNA; just uratsiili olemasolu eristab muide RNA-d DNA-st.