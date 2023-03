Enda teistega võrdlemine on rõõmu varas

Sotsiaalmeedia platvormidel näidatakse oma elu parimaid hetki ja peidetakse kõike, mida ei taheta maailmale näidata. Sotsiaalmeedia on meile ette näidanud tohutult ebareaalseid ilustandardeid ja kõike, mida me peaksime juba olema elus saavutanud. See pilt, mida me ekraanidelt näeme, võib tekitada tunde, et kui me ei ole juba oma 20ndates aru saanud, kes me oleme, mis karjääri soovime teha, kellega koos oma elu veeta, millised välja nägema peaksime, siis oleme justkui kuhugi hiljaks jäänud või teistest halvemad, sest tundub ju, et kõik teised on sellega hakkama saanud. Kuigi me teame, et ei näe Instagramis, Youtube’is ja mujal platvormidel peaaegu kunagi tervet tõde, oleme sellest ikkagi tahes-tahtmata mõjutatud.

Mul (Ingel) on ette tulnud ka hetki, kus keegi teine kirjutab hoopis mulle, kuidas ta tahaks minu elu elada või minu keha omada. Iga kord tekitavad sellised laused veidra tunde, sest näiteks olen ma ise oma mentaalse tervisega samal ajal nii halvas kohas, ei ole rahul oma keha või muude osadega oma elus. Sellistel hetkedel mõistangi, et see pilt, mille mina välismaailmale läbi sotsiaalmeedia maalin, näitab vaevu viit protsenti mu tegelikust elust. Keegi ei olegi kohustatud jagama internetis oma elu halbu osi, aga sellepärast ongi väga oluline mõista, et see kõik on tõesti vaid suur illusioon.

Enda kritiseerimine ja teistega võrdlemine tekitab meis ainult ebakindlust, segadust ja ärevust. Muidugi oleks kõige lihtsam lahendus see lõpetada, aga paratamatult on seda väga raske teha. Me lihtsalt näeme kogu aeg enda ümber asju ja inimesi, mis panevad meid teadlikult või alateadlikult võrdlusi looma.