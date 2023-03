Marii Parts: ainus, mis päriselt jääb, on muutus ja surm

Kas panid tähele, millal suved muutusid lühikeseks ja aastatele kasvasid märkamatult tiivad? Teekond koduväravast poodi ei olnud enam hiiglama pikk ja maailm küll avardus, aga hing tõmbas elamise valust ja ilust aina rohkem ja rohkem kokku.

Millal me otsustasime, et oma südant kinni pannes on lihtsam siin maailmas elada? Millal tundus kõige mõistlikum hankida endale töö mis meie hinge ei toida, rahulduda suhtega mis on keskpärane (aga vähemalt turvaline) ja miks peidame oma unistused nii sügavale endasse, et piinlik tundub neile isegi mõelda? Miks küsime inimeste surma põhjuse kohta, aga meid ei huvita, kas nad päriselt elasid?

Gary Vaynerchuck on öelnud - „If you live for the weekends, your shit is broken.“ Kas meil selleks ongi võime mahutada oma põue nii palju ilu ja tulist armastust, et reede õhtul õllepurk avada, diivanilohku vajuda ja tuimestada ennast ajutise naudinguga, mida see pakub?

Oled Sa mõelnud, millist pärandit iseendast soovid Sa maha jätta? Oma lastele, lähedastele? Kas Sa soovid, et nad mäletaksid Sind kui eesrindlikku kaheksast viieni töörügajat, pensionist unistajat, nädalavahetustele elavat, depressiooni pisaratejões sulistajat? Kas nutad ikka veel sellepärast, kuidas Sulle 10 aastat tagasi haiget tehti ja see ongi põhjus, miks Sa täna oma elu elada ei saa?

Vananemine on privileeg, mida paljud meist ei saa kunagi kogeda. Mustmiljonid elud lõppevad enne kui nad üldse alatagi saavad, aga sellegipoolest - siin me oleme ja naerame sellele privileegile igapäevaselt näkku.

Kui maailm kohtleb meid heldelt, nimetame seda oma manifesteeritud külluslikuks kingituseks, kui halvasti siis õppetunniks, karmaks või saatuseks. Aga ükskõik millist silti, kulda, karda või muda me oma elu kirjeldamiseks ei kasuta - me ei pääse. Me ei pääse kannatusest ja murdumisest, me ei pääse eluga. Vahel leiame ennast nii sügavalt porist, teadmata, kas me veel kunagi tärkame.