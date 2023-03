Tänane noore Kuu loomine viib meid uude peatükki elus

Jäära sodiaagimärki loetakse kogu sodiaagiringi esimeseks märgiks ning kuna Kuu loomine toimub just sellel märgis, siis tähistab see uue suure tsükli algust. Käesolev Kuu faas on suurepärane selleks, et asuda reaalselt tegutsema. Universum annab lisaks omapoolse jõu, mis laseb sul tunda end enesekindla ja motiveerituna. Asu tegutsema ja võta vastutus oma elu eest enese kätesse. Et muutusi ellu viia, pead sa esmalt olema nõus seisma silmitsi vanade teemade lõpetamisega. See ei pruugi olla kerge. Kuid kui oled selleks valmis, siis pole paremat aega alustamiseks kui just täna!