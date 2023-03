Palju õnne, Jäär! Päike jõudis oma taevasel teekonnal Jäära sodiaagimärki

Sinu jaoks, Jäär, saab alguse umbes kuuajaline periood, mil just Sina saad särada, tähelepanu keskpunktis olla, iseendast lähtuvalt uljaid plaane teha ja neid ellu viima asuda.

Selle aja jooksul on Sul sünnipäev! See väärib igal juhul tähistamist – elu on ju elamist väärt, Sulle antud võimalused ja kogemused hindamatud. Oska olla tänulik selle eest, et elad siin ja praegu, et Sulle on antud võimalus ennast teostada, oma unistusi ellu viia ja põnevaid kogemusi saada!

Praegu on aeg pühenduda iseenda soovidele ja vajadustele, teha plaane algavaks eluaastaks ning nende elluviimist alustada. Ka oma patareid tuleb uueks aastaringiks korralikult täis laadida, et olla valmis tegema just seda, mida Sinu hing ihkab! Niisiis – ole praegu heas mõttes egoist, lähtu iseendast ning pühendu sellele, mida tõeliselt vajad!

Õnne, jõudu, edu Sulle Sinu kordumatul teel!

Kas Sinul on sõber, kelle päikesemärk on Jäär? Või oled ehk ise Jäära märgi esindaja? Kuidas Sina Jäära iseloomustaksid?

Lühike Jäära iseloomustus

Jäär on sodiaagiringi esimene märk, kevade esimest kolmandikku valitsev kardinaalne tulemärk, mille juhtplaneediks on Marss.

Tüüpiline Jäära märgi esindaja on julge ja algatusvõimeline, innukas edasipürgija. Ta pakatab teotahtest ja on omajagu võimukas. Jäär tahab igas asjas olla esimene, ta proovib uljalt uusi asju. Teda valdab tahtmine liidripositsioon haarata ja ka teisi juhtida. Jäära tahab saada kõike ja kohe. Ehkki algatusvõime on kulda väärt, pole Jäär kuigi järjepidev, tal hakkab kiiresti igav. Selleks, et alustatud projektid ajas tõhusalt jätkuksid ja rutiinsedki tööd tehtud saaksid, vajab ta enda kõrvale püsivaid kaaslasi.

Jäär on kiire mõtleja ja reageerija. Teda motiveerib võistlusmoment – tahab ta ju näidata enda kiirust ja jõudu. Olgu ta siis mees või naine – ikka tahab Jäär ohjad enda peos hoida, otsuseid teha ja peaosa mängida. Ta on siiras ja aus, ütleb oma arvamuse otsekoheselt välja. Keerutada, hämada ja usutavalt valetada selle märgi esindajad tavaliselt ei oska.