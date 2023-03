Märka oma tundeid ja muuda neid

Hea on neid kohti endas märgata ja vaikselt jälgida selle asemel, et neid eitada, neist lahti püüda saada, neist mööda vaadata või ära peita. Toetav on lubada neil tunnetel, vahel ka valul, teadlikult pinnale tulla, neile emotsioonidele avanemiseks turvaliselt endas ruumi hoida, neid vaadelda ja avastada. See on hea, et erinevad olukorrad ja elusituatsioonid need peenemadki kihid pinnale toovad. Selle eest saab vaid tänulik olla, sest ilma teadlikkuseta, ilma märkamata, on need kohad meis endiselt olemas, meie igapäevast olekut ja tegemisi loorina varjutamas ning mõjutamas. Kanname neid kaasas nagu kive oma seljakotis, mis teevad olemise raskemaks ja edasiliikumise keerukamaks.

Eckhart Tolle on tabavalt öelnud, et negatiivne tunne, millele tekkimisel ajal näkku ei vaadata ja mida ära ei tunta, ei lahustu täielikult. Sellest jääb maha valu jäänus. Iseäranis lastele on negatiivsed tundeid toimetulekuks liiga tugevad. Lapsed püüavad neid üldse mitte tunda. Kui täiesti puudub toetav täiskasvanu, kes armastuse ja osavõtliku mõistmisega juhataks lapsi emotsioonidele otse näkku vaatama, jääb mittetundmine sel hetkel lapse ainsaks võimalikuks valikuks. Kui lapsest saab täiskasvanu, jääb see algne kaitsemehhanism tavaliselt püsima. Need valu jäänused koonduvad su keharakkudes elavaks energiaväljaks, mis ei koosne mitte ainult lapsepõlve valust, vaid ka hiljem, nooruki- ja täiskasvanueas lisandunud valusatest tunnetest.