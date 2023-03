NÄDALA TAROSKOOP 20.- 26.3 | On aeg teha plaane ja unistusi ellu viia!

Nädala võtab kokku mõõkade kolm. Asud hetkel oma arenguprotsessis illusioonidest vabanemise valulikus protsessis. Ära peida oma pead liiva alla ega eita oma tundeid. See, mis praegu päevakorda kerkib, nõuab lahendamist, et saaksid vabalt ja südametunnistuse piinadeta edasi liikuda. Ole julge ja võta oma elu eest vastutus.

Tööalaselt ei ole just kõige rahulikum periood. Võid tunda ärevust, mis on põhjustatud kas suurest koormusest, ebakindlusest või kiiruga lähenevatest tähtaegadest. Katsu vaadata asju realistliku pilguga, kõik ei ole nii nagu esmapilgul näib. Nii mõnigi mure paistab esialgu suurem ja hirmsam kui see tegelikult on.

Suhete osas võib pealtnäha tunduda, et kõik peaks justkui korras olema. Mingeid suuri muutusi või ebakõlasid ei tohiks ette tulla. Samas on praegune aeg just selline, kus võivad tuha all söed hõõguda ning ootamatul hetkel leegiks lahvatada. Halda oma emotsioone hoolikalt. Ära lase hirmudel või kahtlustustel üle pea kasvada. Kui sul on mure, siis räägi sellest ja jaga oma tundeid. Nii saab nii mõnigi asi lahendatud või selgemaks, selle asemel, et lumepallina veerema minna.

Nädala energiaid iseloomustavad kuu ja müntide kuningas. Nüüd tasub järgida oma unistusi. Suudad palju korda saata, kui hoiad oma sihid silme ees ja võtad end kokku. Kuigi sa oled tegus ja produktiivne, siis võivad praegu üles kerkida mingid allasurutud teemad, vanad hirmud või ärevus, mis tõstab pead. Ära eita ega väldi ühtegi tunnet. Kui midagi häirib sind, siis mõtle see läbi ja katsu leida lahendus. Lahendused on kõigele olemas. Nädal kannab endas ka noore kuu loomise energiat ning esmaspäeval on ka kevadine pööripäev. On aeg teha plaane ja unistusi ellu viia!

Nädala võtab kokku mõõkade üheksa. Sinu jaoks on kätte jõudnud periood, kus asjad ei laabu just kõige lihtsamalt, tunned kohati meeleheidet, muret ja kurbust. Tunned, justkui oleks maailm kohati sinu vastu. Ära lase emotsioonidel üle pea kasvada. Tee enda jaoks reaalsuskontroll, vaata, millest peaksid loobuma ja lahti laskma ning mille suunas liikuma. Ära unusta, et millegi lõpp on alati millegi uue algus.

Nädala kaart on sauade rüütel. Saabuvad muutused ja aktiivne tegutsemine avavad sinu jaoks uued võimalused. Sind ootab ees kas tööelu või koduga seotud olulise perioodi lõpp ja uue tasandi algus. Tunned endas energiat ja soovi edasi liikuda ning oma ellu vaheldust tuua. Väga suure tõenäosusega võtad nüüd ette ka mõne reisi, mis pakub nii praktilist kasu kui ka põnevust. Suhted ümbritsevatega on väga head, leiad lihtsalt mõttekaaslasi ja uusi sõpru.

Nädalat iseloomustab sauade kuninganna. Tegeled praegu aktiivselt oma elus ümberkorralduste tegemisega. Suunad oma energia töösse ja kodu materiaalse poole eest hoolitsemisse. Oled optimistlik ja keskendud positiivsele, mis sinu elus on. Kõik see muudab praeguse aja sinu jaoks rõõmsaks, tegusaks ja suurepäraseid tulemusi toovaks.

Nädala energiad võtab kokku müntide äss. Nüüd on saabunud majanduslikult väga head ajad - esiplaanil on töö ja rahaga seotud teemad. Tegutsemist on palju, kuid sinu panus saab ka tõeliselt vääriliselt tasutud. Lisaks hindamatutele kogemustele ja tulevikuks olulistele suhetele saad sa ka arvestatavat rahalist kasu, mis annab sulle tuleviku osas kindlama tunde.

Nädala kaart on müntide rüütel. Oled sajaprotsendiliselt keskendunud endale seatud eesmärkide saavutamisele. Sa ei tohiks ainult unustada seda, et elus tuleb teha asju südamega ja rõõmuga. Kui lihtsalt pingutad viimse piirini ega naudi enda poolt ette võetud asju, siis pole ka tulemusest erilist rõõmu oodata. Väärtusta ka teekonda, mitte ainult sihtpunkti jõudmist.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab müntide kolm. Nüüd on sinu elus rõhk koostööl, üksteisemõistmisel ja empaatial. Kuigi sa tunned kohati, et eelistad oma võite üksi saavutada, siis praegu on küll aeg, kus tasub oma kohustusi jagada ning lasta end aidata. Kui sa end täiesti ära kurnad, siis ei ole see just parim pinnas edasiseks.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, kus elu liigub stabiilses tempos ja üsna ettearvatavas rütmis. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhete osas on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Neitsi (24. august - 23. september)

Käimasolevat nädalat iseloomustab karikate kaks. Sinu elus tulevad nüüd tugevalt esiplaanile tunnetega seotud teemad. Jagad ise armastust ja saad seda ka vastu. Võid nautida nii oma pere ja kallimaga koos olemist, kui ka võid kokku sattuda mõne inimesega, kes paneb sul kõhus liblikad lendlema. Hea aeg on ka sõprade ja sugulastega suhtlemiseks.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sa ei satuks kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab. Eriti tähelepanelik ole oma rahaasjade osas.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide kaheksa. Nüüd nõutakse sinult pühendumist. Mis iganes see on, mida sa teed, sul tuleb hingega asja juures olla. Pööra tähelepanu ka detailidele ja loe ridade vahelt, nii saad hoopis rohkem teadmisi ja informatsiooni. Õpi olema hetkes ja keskenduma. See laseb sul nautida seda, mida teed või siis hoopiski avab su silmad ja ehk märkad, et mõni asi on sinu elus selline, millest võiksid hoopiski vabaneda.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on sauade neli. Nüüd on aeg selleks, et tunneksid elust rõõmu ja naudiksid kõike head, mida saatusel sulle pakkuda on. See ei tähenda, et kõik mured su elust kui käega pühkides kaoks, kuid siiski tõusevad esiplaanile pigem head tunded. Sa oskad hinnata seda, mis sul olemas on ning mida rohkem sa seda väärtustad, seda rahulikum ja õnnelikum sa oled.

