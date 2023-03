Oksana Borodjanskaja laiendab kõigi oma klientide meelt

Inimesed, kes on varasemalt konstellatsioonidega kokku puutunud, teavad, kuidas kõnealune meetod võib aidata ka neid, kes on pelgalt üritusel kohal. Kui kliendi küsimuse teema läheb kokku kohal viibijate isiklike küsimuste või näiteks ebakõladega organismis, siis konstellatsiooniprotsessi käigus saavad needki lahenduse. Ilmselt seletab see vähemalt osaliselt fakti, et konstellatsioonidel käivad inimesed tunnevad sageli lausa füüsilist vajadust konstellatsiooniürituse järele, kui nad nad pole seal ammu osalenud.

Bert Hellinger (1925-2019), keda peetakse perekonstellatsiooni isaks – nagu Sigmund Freud on psühhoanalüüsis – oli esmalt katoliku kiriku preester, kelle kitsam eriala oli psühhoteraapia. Oma soliidse praktika baasil tuletas ta, et paljud probleemid võivad tuleneda mustritest ja energiatest, mis valitsevad meie suguvõsas. Kuna Hellingeri teenimispaik oli Aafrikas suulude hõimu aladel, võttis ta omaks šamanistliku lähenemisviisi, mille abil ta suutis neid mustreid vajadusel ravida.

Kogu globaalne šamanism, mis väljendub sarnaselt rahvaste juures, kes pole kunagi kokku puutunud – põlisrahvastel Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Siberis, Austraalias jm – põhineb ühe teooria järgi emakese Maa soovil, et meie planeedil oleks rohkem harmooniat. Kui inimene pöördub siiralt oma küsimusega emakesest Maast lähtuva Välja poole, saab ta ka vastuse. Nõnda on konstellatsiooni asendajad kui kanalid, kes sellest Väljast infot vahendavad. Konstellöör on omakorda see, kes hoiab Välja ja juhib protsessi lahenduseni.

Psühholoogi haridusega Oksana Borodjanskaja on oma isikliku meetodini jõudmisest kõneldes rääkinud, kuidas puutus konstellatsiooniefektiga kokku juba enne, kui hakkas seda tehnikat teadlikult ja põhjalikult omandama.