Su võimetel on piirid ja see on ok!

Idee, et kõik on võimalik, paneb sind enda pärast muretsema, seeläbi rohkem väljast otsima, välistele ootustele ja standarditele vastama. See lõputu valik tekitab rohkem täitmatust ja rahulolematust. Sa killustad ennast ja kaotad sideme endaga. Rabeled nõrkemiseni.

Sa ei suuda kõike, sa ei saa olla kõiges hea – see pole nii ette nähtud. Meile on antud piiritletud menüü, nimega keha. Sul on teatud anded, teatud energiakogus ja teatud eelistused. Sa EI PEA olema kõike. Sa EI PEA omama kõike. Sa EI PEA tegema kõike.

Meie ühiskonnas on täna veel piinlik tunnistada, et su võimetel on PIIRID. Tunnistada, et sa polegi kõikvõimas. Kõigi võimetel on piirid!

Aga Tiinal, Kristelil ja Markol on hoopis teised tugevused, kired ja eesmärgid siin elus. Kuid nad on võib-olla tänases ühiskonna poolt seatud raamistikus edukad, populaarsed, kaugemale jõudnud jne. Seega sa tuled oma keskmest välja ja tahad seda, mida nemad. Tahad! Aga, kas sa vajad?

Lõputu valik tekitab meis rohkem otsustamatust, meid tabab FOMO, sest kardame, et jääme valikut tehes hoopis millestki paremast ilma. Me tunneme suuremat pettumust oma valikute pärast, sest mida kõike oleks veel saanud. Tiina ju sai ja Kristel sai hoopis selle ja Markost ma ei räägigi. Me hakkame ennast arutult võrdlema ja oma valikute läbi endale hinnanguid andma.

Me tahame, et meil oleks rohkem valikuid, õigemini lõputud valikud. Me eeldame, et see annab meile suurema vabaduse. Vabaduse valida lõpututest võimalustest. Tegelikkuses kipub suur valik meid hoopis segadusse ajama, ärritama ning tekitab stressi.

Olen mingil hetkel ka ise sellesse kiivalt uskunud ja neid lauseid kasutanud. Tänaseks olen ma oma nägemust oluliselt muutnud. Ma näen, kuidas see lähenemine on lõhkunud mind ja meid kõiki ning see lõhub halastamatult edasi. Meil on piirid ja see on vabastav, mitte piirav.

Meie tänane kultuuriruum surub meile peale lähenemist, et me suudame kõike. See on justkui ainult tahtejõu küsimus. Pingutamise küsimus. „Kui sa tahad, siis sa võid kõike saavutada!“ „Sky is your limit!“ „Sa ise sead endale klaaslae, sa võid olla ükskõik kes, kui sa sellesse piisavalt panustad!“ „Kui sa endasse usud, siis võid ükskõik mida saavutada!“

Oma piiride teadmine on tähtis. Hoopis see lõdvestab sind ja teeb vabaks.

Kui sa tead ja mõistad ennast ning toimetad enda keskmest, siis lendad palju kõrgemale ja

kaugemale. Sest sa lendad oma rajal, mööda enda kõrgemat hingeteed.

Meie jaoks on täiuslikkus tihti see, kui meil on ainult tugevused. Tegelikkuses on täiuslikkus värviline, selles on tugevad, nõrgad ja keskmised küljed. Täiuslikus ei ole igav ja ühtlane. Täiuslikkus on värviline, konarlik ja kindlasti ehe. Kõrge enesehinnanguga inimene ei arva, et tal on ainult tugevused. Kõrge enesehinnanguga inimene näeb ennast võimalikult realistlikult – ta mõistab kuhu ta siin maailmas sobitub. Ta elab rohkem keskmest.

Enesehinnang koosneb kahest komponendist: enesetõhusus ja eneseväärtustamine.

Enesetõhusus on usk endasse – ma saan hakkama, ma tulen toime elu väljakutsetega ja saavutan, mida soovin. Selles oleme me head, kohati äärmuslikud, nagu eelnevalt sai mainitud. Eestlastena oleme proovinud ju viimase 30 aastaga jõuda järgi ja minna mööda arenenud EU riikidest. Olemegi, aga küsimus on selles hinnas, millega selle saavutanud oleme.

Eneseväärtustamine on sügav teadmine, et olen väärtuslik, olen väärt parimat. Ja see teadmine väljendub praktikas, mitte ainult meie sõnades. Sa käid oma sõnade järgi. Vaadates enda ümber, siis näen, et see pool kipub meil üsna nõrk olema.

Me kihutame gaas põhjas ühe saavutuse juurest teise juurde, ühe kohustuse juurest teise juurde, ühe eesmärgi juurest järgmise juurde, küsimata selle lähenemise tegelikku hinda. Me oleme alles nüüd hakanud vaikselt nägema, mida see meiega teeb ja isegi praegu ei taha me hästi seda tunnistada.