Rene Bürkland: kuidas tunda ära oma hingetee?

Inimene peab oskama märgata, kas asi, millega ta tegeleb „voolab või ei voola“. Kui me mõtleme vee peale, siis see säng, kus jõgi voolab, see on talle ette määratud. Kui aga tekib mingi takistus ette, siis loomulikult ta võib sellest hambad ristis läbi minna, et käia mööda seda teed, mida ta siis arvab enda teeks. Aga see on vaevaline.

Kui inimene vaatab oma elule tagasi, siis ilmselt igaüks oskab mõista, et mingid sündmused tundusid esialgu nagu karistus või midagi väga ebameeldivat, siis tagantjärgi vaadatuna on need aga hoopis kõige õigem asi, mis sai juhtuda, sest see juhtis sind sinu teele tagasi. Kui sa oma õigel teel käid, siis see annab energiat, mitte ei võta energiat.

Muidugi võib ka ette tulla, et me teeme midagi, mis on meie jaoks väga õige asi aga me teeme seda liiga palju. Siis oleme muidugi lõpuks ikkagi tühjad. Seega ei maksa unustada mõõdukust. Kui me teeme midagi, mis ei sobi meile üldse, mis ei ole meie jaoks õige asi, siis me jääme haigeks ja me oleme tühjad. Muidugi saab hambad ristis ka läbi seina minna aga see pole seda väärt, et rikkuda oma heaolu ja tervist.

Rene Bürkland on õppinud Pekingi Hiina meditsiini ülikoolis nõelravi, hiina massaaži ja taimeravi ning lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna. Tema raamatud „Tark tee terviseni“ ja „Tervise alkeemia“ on menuraamatud, kust saab nõu ja abi läbi 6000 aastat vana Hiina meditsiini tarkuste.

Kirjastus Pilgrim pani oma 20. tegevusaasta puhul kokku edetabeli läbi aegade enim müüdud raamatutest, mille tipust leiab koguni kaks Rene Bürklandi teost. 20 aasta jooksul on Pilgrimi kirjastus välja andnud üle 500 erineva raamatu, mille tiraaž on kokku ligi miljon eksemplari. TOP 3 raamatuid on kõiki müüdud ligi 30 000.

20 aasta enim müüdud TOP 10:

1. „Tark tee terviseni“ Rene Bürkland

2. „Viiskümmend halli varjundit“ E.L.James

3. „Siin ja praegu. Kohaloleku jõud“ Ekchart Tolle

4. „Saladus“ Rhonda Byrne

5. „Tervise alkeemia“ Rene Bürkland

6. „Viiskümmend tumedamat varjundit“ E.L.James