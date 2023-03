Euroopa loomakaitsjad kritiseerivad kaheksajalafarmide ideed selle julmuse ja keskkonnamõjude pärast

„Õõvastav on lugeda, mida kaheksajalgadega planeeritakse teha,“ kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Ei mõista sellist mõttemaailma, kus leiame alati viisi, kuidas kedagi ära kasutada, olgu selleks siis loom, inimene või keskkond üldiselt. Tegemist on äärmiselt ebavajaliku uue tööstusharuga, mille algatamist ei saa õigustada mitte ühegi nurga alt, kui vaid inimese enda ahnuse ja empaatiavõimetusega.“

Aastal 2021 avaldas Compassion in World Farming raporti „Kaheksajalgade tööstuslik kasvatamine: katastroofi retsept“ , väites, et kaheksajalakasvatus on julm ja toob endaga kaasa meie ookeanidele keskkonnakahju. Selle raporti põhjal soovitavad kaheksajalgade kasvatamise katsed, et nende suremus oleks umbes 20%, mis tähendab, et üks indiviid viiest ei elaks kogu tootmistsüklit üle.