Alexis Varnum: miks endised sidemed kaovad?

Alustades teed iseenda poole, on suhtlemise vähenemine ajutine faas, mis tuleb lihtsalt üle elada. See on teadvuse ja hinge ühinemise loomulik etapp, mil me õpime kõike, mida vajame, iseendalt saama. Läbi teiste peegelduse õpime iseennast mõistma. Tuleta korraks meelde, mil viisil sa minevikus suhtlesid. Kui keegi kaebas ja halas, siis vastasime samaga. Kui keegi kedagi süüdistas, tegime ka meie etteheiteid. Kui keegi tahtis uhkustada, andsime selleks võimaluse, kui keegi nuttis, nutsime koos temaga. Me ei teinud seda mitte sellepärast, et oleksime teeseldes kaasa mängida soovinud, vaid meil olid ees võltsmaskid ja mängisime erinevaid rolle.

Hingega elama hakates ei saa sa endale enam valetada, kahepalgelisus lahustub. Kõigis oma suhetes tunnetame teravalt nüansse, otsime puhtust, ühtsust ja avatust. Kui keegi hakkab mingit rolli mängima, siis tunned selle ära, sest oled juba ehtne. Sa ei taha enam tühjale lobale, halamisele, kaebamisele, tagarääkimisele ja süüdistamisele energiat kulutada ning seetõttu soovidki suhtlemises pausi teha. Suhtlemine toimub vaid mõttekaaslastega, nendega, kes on samal lainel. Palun ära arva, et jääd terveks eluks üksi. Kui oled jõudu kogunud ja endas kindel, tõmbad kindlasti oma ellu uusi ja kvaliteetsemaid suhteid. Sa saad õnnelikuks alles siis, kui oled ennast kuulama õppinud, kindla hingelise tasakaalu saavutanud, ei soovi kedagi muuta, ümber kasvatada ega midagi tõestada. Õnn tuleb siis, kui sa midagi enam ei vaja ega oota, et teised sind mõistma peaksid, ning teed ennast õigustamata nii, nagu ise õigeks pead. Siis hakkate üksteisele taas huvi pakkuma.

Kohates uues seisundis mõnd ammust tuttavat, kes ei ole veel muutunud ja endiselt halab ning kaebleb, võtad teda kui väikest last, kes ei ole veel liivakastist välja kasvanud. Sa näed teda ilma maskita ning kui inimene on sulle kallis, siis soojus tema vastu hinges säilib. See juhtub ainult nende puhul, kellega sul on hingeline side.