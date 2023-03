Enne mehe leidmist tuleb oma elu endale meelepäraseks kujundada

See nõuanne kehtib sinu elu kohta sõltumata sellest, kas sul on mees või mitte. See kõik taandub taas sellele, kas sa oled valiv või mitte. Kui su elu on täis huvitavaid asju, ei otsi sa meest tühimiku täitmiseks. See võimaldab sul olla valivam meeste suhtes, kellega sa ühiselt aega veeta otsustad. Täisväärtuslik elu aitab sul meest targalt valida.

Mida siis mõtlevad mehed, kohtudes iseseisva ja teovõimelise naisega? Mees tahab sellise naise ellu kuuluda. Ta tahab saada osa tema huvitavast elust – pelgamata, et naine liiga klammerduvaks muutub. Üks levinumaid suhetega seonduvaid meeste hirme on hirm allasurumise ja lämmatamise ees. Mehed kardavad, et suhtes olles kaotavad nad oma elu ära. Sellele meestele omasele instinktile võib läheneda ego silitades: sa võimaldad tal oma elus osaleda. Samal ajal ei nõua sa temalt seda, et sina peaks olema osaline kõiges, mida tema teeb. Kui ta ei taha kaasa lüüa kõiges, millega sa tegeled – võib-olla ei taha ta joogat teha, kaljuronimist harrastada, poes käia või sinu platooniliste meessoost sõpradega aega veeta – saad sa rahumeeli neid asju ilma temata teha. Sinu sõnum talle on: olen ilma sinuta terviklik, aga ma soovin, et sa kuuluks mu ellu, sest sa väärid seda.

Keeruline seejuures on leida tasakaal enda iseseisvuse ja selle vahel, et aitad tal tunda, et ta annab su elule lisaväärtust – kui oled leidnud õige mehe, ei tohiks see liiga keeruline olla. (Kui sa ei suuda vähem kui minutiga vastata küsimusele, mida ta sinu imelisele elule juurde annab – lase jalga!) Sa ei pea tema ego pidevalt upitama, aga enamuse meeste jaoks on nende huvide tunnustamine ja väärtustamine oluline.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Matthew Hussey, Stephen Hussey raamatust „Leia õige suhe. Kuidas leida ja hoida mehe armastust“.