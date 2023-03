Seksuaaltervise ekspert: keegi ei kujuta ettegi, mis inimeste magamistubades toimub

„Viiskümmend halli varjundit“ raamatud kujunesid ülemaailmseteks bestselleriteks, mida müüdi üle 125 miljoni eksemplari. Ka Eestis tõusid teosed müügiedetabelite tippu ja ning müüginumbtite järgi loetakse neid ka siin edukamateks raamatuteks viimasel paarikümnel aastal.

„See teema oli uus ja põnev ning omamoodi salapärane ja eriline,“ nentis seksuaaltervise nõustaja ja ämmaemand Diana Leht. „Öeldakse ju, et sugutung ja surmahirm on ainukesed asjad, mis elu edasi viivad ning eks seks muidugi müüb.“

Leht tunnistab, et raamatu plahvatuslik edu tuli tallegi üllatusena. „Aga samas on see nii loogiline: rikas ja edukas mees, kes teab, mida ta tahab ja noor naine, kes alles avastab oma seksuaalsust ning kelle jaoks kogu see olukord tundub lummav ja põnev. Sellega on lihtne samastuda.“

Leht, kes annab ka seksuaaltervise teemalisi loenguid, sõnab, et noored küsivad nende raamatute ja filmide kohta tänagi ja mõnes mõttes on teostel ka hariv roll. „Kui keegi küsib, et kas on okei, kui mees teeb minuga selliseid asju ja nõusolekut ei küsi, siis ma ütleks, et kindlasti mitte,“ rääkis Leht. „Kui me võtaks need luksuselamud ja helikopterid ära, siis kas see peategelane oleks olnud sama atraktiivne?“

„Me ei kujuta tegelikult ettegi, mis inimeste magamistubades toimub ja need raamatud andsid võimaluse sinna piiluda,“ lisa Leht.

Ulaka Kaunitari poe omanik Kiriki Kubri tõdes, et hallide varjundite raamatute tulek andis hoogu ka erootikapoe toodete müügile.Kindlasti köitis naisi nende raamatute puhul ka see, et mees oli jõuline ja intensiive, kuid samas ka pehme ja hoolitsev. Lisaks tõi see eestlastele lähemale BDSM-maailma. „Tavaline koduperenaine ei osanud ilmselt enne seda väga mõelda või tahtagi, et keegi ta kinni seoks ja piitsutaks ning kogu see maailm pandi ju väga ilusasse vormi,“ rääkis Kubri. „See inspireeris paljusid.“

