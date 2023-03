Blokeeringutest vabanemine tõstab su energia kõrgele

Varem oli su prioriteediks vajaduste rahuldamine. Enamus tänapäeva vajadustest on psühholoogilised, mitte füsioloogilised. Tegelikult on psühholoogilised vajadused ebaloomulikud, sest viitavad millegi puudumisele või valesti olemisele. Kui tunned end tervikliku ja täielikuna, siis psühholoogilisi vajadusi pole. Psühholoogilised vajadused on blokeeringute põhjustatud. Kui energiad on vabaks lastud, siis tunned armastust, rõõmu ja entusiasmi, mis on samuti lihtsalt kõrgendatud energiat tähistavad sõnad. Kõige puhtamas vormis on see ülespoole voolav energia väga erinev emotsioonidest. Emotsioon väljub su südamest ja tõmbab su oma vibratsiooni sisse. Entusiasm on miski, mis purskub seestpoolt üles. See on kogu olemust haarav, spontaanne, kõrgendatud energiavoog. See on õigupoolest vabaks saanud šakti.

Kui su energiad on vabaks saanud, ei vaja sa kellegi teise oma. Su enda sees on siis seda käsitamatult palju. Kindlasti oled aeg-ajalt kogenud, et kui juhtub midagi sinu meelest eriti vaimustavat, siis vallandub mingi suur sisemine energiapalang. Kui kaua selleks aega läheb? Sekundi murdosa. Kujuta ette, et oled madalseisus ja sul on väga halb olla. Äkitselt juhtub midagi. Vahest keegi helistab, sa saad rääkida ja isegi naeratad – su energia hakkas voolama. Energia oli sinus alati olemas, aga meeldiva telefonikõne tõttu sa avanesid. Blokeering läks korraks eest ära ja kogu energia pääses valla. Tõde on see, et kui blokeeringut poleks tee peal olnud, siis poleks telefonikõnet sinu avanemiseks vaja olnud. Sestap teedki blokeeringute vabastamiseks endaga tööd.