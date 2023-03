Kas sina oled emotsionaalne sööja?

Pea meeles, et emotsionaalne söömine ei ole HALB asi. Me kõik teeme seda. Me kõik väärime tähistamist, toetust ja turvatunnet ja mõnikord on just toit see, mis seda pakub. Kui sa aga tunned, et see on sinu jaoks liiga sagedane probleem, siis võta hetk, töötle oma emotsioone ja leia teistsugune väljund.

Kui sa tead, et oled üks neist, kes igavusest või märkamatult sööb, siis proovi end sel hetkel tabada. Kui avastad, et oled jälle köögi poole minemas, et midagi näksida, siis peatu ja küsi endalt: kas mul on tegelikult ka kõht tühi või ma tahan lihtsalt midagi näksida? Igavusest söömine on harjumus, aga sinu kätes on seda harjumust muuta. Alguses on muidugi raske end teolt tabada, raske end ümber veenda, et sa tegelikult ei vaja hetkel rohkem süüa, aga see tuleb ajaga. Sa oled tugevam kui su automaatsed harjumused ja sa saad neid muuta! Muidugi ei ole vale ka see, kui soovidki midagi näksida, sest vahepalad on vägagi oluline osa toitumisest, aga hetkel me räägime sellest olukorrast, kus sa TEAD, et sa sööd igavusest, mitte füüsilisest vajadusest. Mõni päev ongi keha rohkem näljane ja sa tahadki rohkem näksida ning see on täiesti normaalne. Kui sa aga tunned, et seda tuleb ette iga päev, siis hakka otsima naudingut muust kohast.