Parim ravim on naer!

Teadus on tõestanud, et negatiivsed mõtted ja stress võivad tõsiselt halvendada keha ja aju talitlust. Teisalt eemaldavad õnnelikumad mõtted kehast füsioloogilise stressi, võimaldades kehal teha täpselt seda, milleks see on loodud – end tervendada.

Leidub lõputult vabandusi, miks õnne tundmist vältida. Kui aga lükkad õnne edasi sellega, et ütled: „Ma saan õnnelikuks siis, kui…“, siis sa mitte ei lükka üksnes õnne edasi oma ülejäänud elu lõpuni, vaid kahandad ka oma keha tervist. Õnn on sinu keha imeline terviseeliksiir, nii et ole õnnelik kohe praegu – ja ei mingeid vabandusi!

Iga hetk, mil end hästi tunned, kõrvaldad aktiivselt igasuguse negatiivsuse oma kehast! Kui sul on raske end tervisega seoses hästi tunda, siis on oluline vaid see, et tunned end millegi poolest hästi, nii et ümbritse end asjadega, mida armastad, ning kasuta neid asju selleks, et end võimalikult hästi tunda. Kasuta välismaailmas kõike, mis vähegi võimalik, et end hästi tunneksid. Vaata filme, mis panevad sind naerma ja parandavad su tuju, mitte filme, mis tekitavad sinus pingeid või kurbust. Kuula muusikat, mis tekitab sinus hea enesetunde. Palu inimestel rääkida endale nalju, mis ajavad sind naerma, või lase teistel rääkida naljakaid lugusid oma kõige piinlikumatest hetkedest. Tead ise, mida armastad. Tead oma lemmikasju. Tead, mis sind õnnelikuks teeb, nii et toetu sellele kõigele ja tunne end nii hästi kui võimalik.