Rene Bürkland: need kolm emotsiooni on põhilised haiguste tekitajad

Põhilised haigustekitajad on emotsioonid. Emotsioonid on normaalne reaktsioon mingile stiimulile, aga kui seda emotsiooni on lühikese aja jooksul liiga palju või liiga tugevalt, siis see hakkab kahjustama organismi.

Hiina meditsiinis on emotsioonid seotud organitega, igale organile vastab mingi teatud emotsioon. Ja kui me vaatame kolme põhiemotsiooni, mis väga paljudel lääne inimestel on, siis nendeks on hirm, ärritus ja muretsemine.

Kliinilise poole pealt vaadatuna ongi need kolm põhilised haigustekitajad ja nendega seotud probleeme on esinenud väga palju. Kui inimene ei oska seda endale teadvustada, siis ta ühel hetkel jõuab sinnamaani, kus see muutus organismis on nii kaugele jõudnud, et väljendub haigusena.

Kui sa jõuad sellele varem jälile ja oskad seda jälgida, siis iga arst saab sulle soovitada, mida ette võtta – liikuda, suhelda, oma mured lahti rääkida ja kindlasti on vaja ka töö ja puhkuse tasakaal paika saada. Kui need teemad on paigas, siis su keha talub emotsioone paremini.

Õnneks on see teadlikkus inimeste hulgas suurenenud. Terviseprobleeme on tekkinud nende emotsioonide tõttu siiski viimasel ajal aga oluliselt rohkem.

