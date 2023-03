Selge pilk maailmale ja lahkus iseenda vastu viivad sind tõe allikale

Oluline on õppida olema enda vastu lahke, õppida enesest lugu pidama. See on tähtis, sest oma südamesse vaadates ja seal kõike segast ja suurepärast, kibedat ja magusat nähes ei avasta me ainult iseend. Me avastame kõiksust. Kui leiame endas Buddha, siis mõistame, et Buddha on kõigis ja kõiges. Me avastame, et kõik elus ja elutu on ärkvel. Kõik asjad on võrdselt väärtuslikud ja terviklikud ja head ning kõik olendid on võrdselt väärtuslikud ja terviklikud ja head. Vaadates mõtteid ja tundeid huumorimeelega ning avatult, tajume kõiksust. Siin pole juttu ainult isiklikust vabanemisest, vaid sellest, kuidas aidata oma kogukonda, aidata oma perekonda, oma maad ja kogu maailmajagu, rääkimata maailmast ja galaktikast või ükskõik milleni me tahame ulatuda.