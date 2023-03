NÄDALA TAROSKOOP 13.- 19.3 | Julge usaldada elu!

Nädala energiaid iseloomustavad mõõkade paaž ja mõõkade kuus. Nüüd tunned, kuidas sinu elu on liikumas kindlama ja rahulikuma pinnase suunas. Need teemad, mis olid varasemalt ärevust tekitavad, hakkavad vaibuma. Oled suutnud leida endas nii palju enesekindlust ja selgust, et tead, kuidas end häirivate teemadega tegeleda ning see leevendab su muresid. Meeles tasub hoida seda, et midagi ei muutu üleöö, seega on oluline, et sul on piisavalt kannatlikku meelt oodata, et protsessid jõuaksid toimuma hakata.

Suhted võivad sel nädalal võtta ootamatuid pöördeid. Inimesed on pisut kannatamatud, neil on uusi ideid, soove, mõtteid ja plaane ning neid soovitakse kohe ka ellu viima asuda. Väga oluline on kõige selle juures aga piisav kannatlikkus ja oskuslik kommunikatsioon. Just partnerlussuhetes võib juhtuda, et eeldatakse, et kallim on justkui mõtete lugeja või siis tehakse plaane ilma küsimata, mis võib minna vastuollu teise soovide või unistustega.

Töösse suhtutakse nüüd üsna optimistlikult, sest suudetakse selgeks mõelda, mida teha, et liikuda oma eesmärkide suunas. Praegu peaksid uued ideed ja inspiratsioon kergesti tulema. Raha osas võid tunda kergendust ja näed lahendusi, kuidas saad lubada endale seda, mida soovid. Samas peaks liigset kulutamist vältima. Pigem tee korrektsed plaanid ja vaata, mida sa saad endale kohe lubada ning mida oleks ehk parem osta järgmine kuu või lausa järgmine hooaeg.

Tervise osas peaks nüüd jälgima, et millegagi üle ei pingutataks. Sportimisel võib kergesti tekkida vigastusi või ülekoormust, samuti ei maksa unustada seda, et vaimne puhkus ja nutiseadmetest piisav eemalolek on oluline selleks, et tunneksid vähem stressi, ärevust või meeleolulangust.

NÄDALA TAROSKOOP 13.- 19.3

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)