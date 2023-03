Meil on eluaegne harjumus valu vältida

Pole mingit kahtlust, et enamik inimesi teeb mida tahes, et vältida elu põhilisi tundeid. Osaliselt on see bioloogiline, sest kõik liigid on loodud vältima valu, nii füüsilist kui emotsionaalset. Osaliselt on see tingitud lääne kultuurist, millel on eriline tõmme rõõmsa näo poole, mis tähendab valu eitamist ja segadust. Ja suur osa sellest on nii seetõttu, et paljud inimesed kannavad ikka veel reeglite litaaniat, peaks-mõtteid ja varaseid mälestusi oma emotsionaalsest elust, uskumusi ja mustreid, mille nad omandasid juba enne rääkima õppimist.

Kui sa beebina pikka aega nutsid ja sind sülle ei võetud, siis sulgus sinus miski. Kui sul lapsena need ebasoovitavad tunded esile tulid ja sa said kas päris või metafoorse kõrvakiilu, siis sunniti sind vait olema. Kui sa nutsid üksi, mida teevad paljud lapsed, sest tundeid ei saa enda sees hoida, siis ainus lohutus oli häbi paks tekk. Mõnikord oli nutt nii vali, et tundus, nagu sa hakkaksid surema. Nende kogemuste tulemusena on sul võib-olla järgmised nutmisega seotud uskumused:

Ma ei tohiks kurb olla.

Tunded on nõrkadele.

Nutmine on häbistav.

Kui ma olen liiga emotsionaalne, siis teen midagi valesti ja/või on minuga midagi valesti.

Tunded on ajaraiskamine.

Kui ma luban endal südamest nutta, siis juhtub midagi halba.

Ma tunnen, et olen kontrolli alt väljas ja liiga haavatav, kui ma nutan.

Tunded on järeleandmine.

Nutmine on tossikestele.

Ma olen liiga emotsionaalne, liiga tundlik.

Nutmine teeb asja halvemaks, mis mõtet sel siis on?

Oluline on ära tunda uskumused, mis sul valu suhtes on, et saaksid aru, kas need on õiged või valed, ning seejärel otsustada koos oma sisemise vanemaga, kuidas järgmine kord tegutseda, kui oled teadlik valu pinnaletõusmisest.