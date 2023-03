ALKEEMIA PODCAST | „Anneli Urge teraapialabor“ | Melomaan Valter Nõmm: muusika on parim teraapia!

Elu on andnud Valterile uue võimaluse end muusikuna teostada ja inimesena arendada. Täna unistab mees rahust nii välises maailmas kui enese sees ja püüab olla iga päev hoolivam ja mõistvam inimene. Ta on varasemalt kogenud, et „pea pulki täis“ üksindusse jäädes, on tema psüühika hapraks osutunud, kuid teab, et pereliikmete ja heade sõprade abiga on võimalik kõigist eluraskustest võitjana läbi tulla. Valteri väitel on just muusika olnud alati tema heade suhete võluvõtmeks ja sõprade vaheliseks ühenduslüliks. Valteri looming on ka tema Suguvõsa Vaimu poolt eriliselt toetatud - bändi Shelton San singli „Anxiety“ sõnad on Valter tõlkinud inglise keelde vanavanaema luuletuse põhjal.