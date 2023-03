Tiit Trofimov: kuula oma keha!

See juhtus tol pidutsemise perioodil, kui igal nädalalõpul oli pidu ja meri põlvini. Sõitsime nelja sõbraga Saaremaa poole, sõiduriistaks minu peobuss, kuhu oli sisse ehitatud mugav nurgadiivan. Juht oli kaine, mida ei saanud mu enda kohta öelda – puhkasin bussi tagaotsas diivanil eelmise õhtu peoväsimust välja. Vihma sadas, bussi rehvid olid suht siledad, sattusime külglibisemisse ja sõitsime teelt välja. Käisime otsekui aegluubis mitu korda üle katuse ja ma mäletan, kuidas ma ootasin, et no millal see pauk ära käib ja me vastu puud lendame. Kui kõik lõpuks rahulikuks jäi, astusime neljakesi täiesti tervetena bussist välja. Ainus, mis reetis, et olime just õnnetuse üle elanud, olid meie puuduvad jalanõud. Öeldakse, et kui jalanõud on ära lennanud, on tegemist potentsiaalse surmalaksuga. Noorte uljaspeadena lükkasime dressid sirgu, otsisime jalanõud üles ja organiseerisime ennast linna tagasi, sest ega siis hea peoõhtu saanud raisku minna. Mõnes mõttes oli see šokikäitumine, sest tegelikult tundsime kõik meeletut surmahirmu, mis jäi mu sisse kauaks ajaks. Alles viimastel aastatel tunnen, et olen sellest vabaks saanud.