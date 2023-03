Alkeemia lugemisnurk | Peaasi MTÜ vaimse tervise spetsialistid panid oma teadmised kokku ja ilmus raamat noorte vaimse tervisega toimetulekuks „Kriis - Mis siis?“

Ma ei saa arvutimängudest vabaks, kogu aeg tahan mängida. Mida teha?

Jaan Aru: „Noortel inimestel on sageli see mure, et ekraani eest on raske ära tulla igasuguste mängude tõttu. Mängud ja sotsiaalmeedia ongi niimoodi tehtud, et nad tõmbaksid meid, tekitaksid sõltuvust. Suured korporatsioonid, kes teenivad selle pealt raha, on tohutult vaeva näinud, et teha programme, millest jäädakse sõltuvusse. Ajuteadlase perspektiivist vaadates on see päris õudne.

Kui sa tunned, et see on sinu jaoks probleem, siis see on juba tähtis esimene samm, sest sa teadvustad endale: mul on probleem ja ma tahan sellest üle olla. Esimene lahendus on muidugi see, et proovi näiteks mingeid äppe, mis võimaldavad sul seadme kasutamise aega piirata. Näiteks äpid, mis panevad õhtul kell kaheksa kõik telefoni online-funktsioonid kinni. Või kui oled ise tugevam, siis lihtsalt pane see telefon ära ja mine õue. Lihtsalt lepid endaga kokku, et ma ei taha seda enam. Ma tean, et see on väga-väga raske, aga kui oled juba esimese sammu teinud, öeldes, et sa saad aru, et sul on probleem, siis võid endaga teha ka drastilisemaid kokkuleppeid. Näiteks lepid endaga kokku, et iga päev kella kaheksast kella kümneni õhtul üldse ei puuduta nutiseadmeid. Ja kui selle vastu eksid, siis näiteks annetad raha sellele erakonnale, keda sa kõige enam vihkad. Või midagi muud taolist. Sellised väiksed sammud on olulised teel probleemiga hakkama saamiseks.

Kas nutiseadmetest võib ka kasu olla?

Jaan Aru: „Jaa, nutiseadmetest võib ka kasu olla. Näiteks kujuta ette, et sul on laps, keda huvitavad mustad augud või ta on suur Beethoveni fänn. Ta küsib sult igasugu küsimusi ja kui sa ei oska vastata, siis internetis on tohutult materjali nii mustade aukude, Beethoveni kui kõige muu kohta. See võimaldab lapse aju arendada, aga muidugi peab jälgima, et ta ei hakkaks niisama guugeldama ega jõuaks kes teab kuhu.“

Kas tundide viisi kõrvaklappidega muusika kuulamine kahjustab aju?