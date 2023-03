TOP 10: vaata, kes on eestlaste lemmikautorid läbi 20 aasta

Rene Bürkland on õppinud Benjingi Hiina meditsiini ülikoolis nõelravi, hiina massaaži ja taimeravi ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Tema 2014. ja 2016. aastal ilmunud raamatuid on kokku ostetud ligi 45 tuhat eksemplari.

„Mina tõesti ei uskunud, et need raamatud nii populaarseks osutuvad,“ tunnistas Bürkland Alkeemia videocasti intervjuus. „Minu soov oli inimesi aidata, aga terapeudina sain seda teha piiratud mahus – seega tundus raamat hea võimalus oma teadmiste laiemaks levitamiseks.“

6000 aastat vana Hiina meditsiin toob Bürklandi sõnul välja põhjused, mis kehas tasakaalutust tekitavad – ja see on miski, millele on vaja rohkem tähelepanu pöörata. „Tasakaalutus ei näita veel haigust, vaid see on organismi poolt märk, et midagi on paigast ära. Kui sa saad aru, et midagi on paigast ära, siis saad teha ka vastavaid muudatusi, et mitte haigeks jääda.“

Bürklandi sõnul on eestlased viimaste aastate jooksul muutunud terviseteadlikumaks, ent ühiskonnas on kasvanud ka stressitase. „Võin kindlalt öelda, et põhilisteks haigusetekitajateks on emotsioonid ja kui neid on lühikese aja jooksul liiga palju või liiga tugevalt, siis need hakkavad organismi kahjustama,“ selgitas Bürkland, et Hiina meditsiinis seotakse kõik organid just emotsioonidega.

„Eestlaste peamised emotsioonid on hirm, pinge ja muretsemine – just need on aga kliiniliselt peamised haiguste tekitajad. Kui inimene neid ei oska teadvustada, võibki muutus organismis olla juba nii suur, et see väljendub haigusena.“ Bürkland soovitab inimestel rohkem liikuda, rääkida ja leida tasakaal töö ning puhkuse vahel. „Kui need on paigas, siis talub ka keha emotsioone paremini.“

Vaata videost, millest Rene Bürkland veel rääkis, milliseid soovitusi kevadeks andis ning mida arvab Hiina meditsiini raamatute fenomenist kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets.