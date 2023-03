Kui tahad armastust ja tunnustust, siis pead ka ise andma armastust ja tunnustust

Iga päev on sul lõputult võimalusi kinkida teistele armastust ja tunnustust, ükskõik kellega sa ka ei kohtuks – sõprade, pereliikmete, töökaaslaste ja isegi võõrastega. Naeratamine või komplimendi tegemine, lahke sõna või lahke tegu või isegi lihtsalt sõnatult südames kellegi vastu armastuse tundmine – need kõik on näited armastuse ja tunnustuse andmisest.

Kui oled õnnelik, siis on see sinu jaoks tagatis, et jagad positiivsust ja armastust kõigile, kellega kokku puutud. See kehtib isegi siis, kui suhtled inimestega vaid põgusalt kas poes, liftis, bussis või isegi telefoni teel. Kui sinu head tunded lähevad korda kas või ühele inimesele, kellega kokku puutud, siis on selle ühe suhtluse mõju sinu elule peaaegu mõõtmatu. Kui jagad kellelegi armastust ja tunnustust, siis tuleb see armastus sinuni tagasi, aga palju suuremal määral, kui oled ehk ise seda oodanud.

Kui jagad teisele inimesele armastust ja see armastus mõjutab teda positiivselt, siis võib ta selle armastuse edasi anda ka kellelegi teisele. Ükskõik kui paljusid inimesi see positiivselt mõjutab ning ükskõik kui kaugele sinu armastuse mõju levib, jõuab kogu see armastus alati sinuni tagasi. Ja see armastus naaseb sinuni selliste olude, inimeste ja sündmuste kujul, mida sa oma elus armastad.

Üks kõige võimsamaid harjutusi on andmine ilma ootuseta midagi vastu saada. Kui annad täiest südamest, haarab külgetõmbeseadus sellest signaalist kinni ja toob armastuse ringiga tagasi ka sinu ellu.

Samuti leiad, et täiest südamest andmine on üks kõige rõõmuküllasemaid asju, mida teha saad, sest annad seda tehes teistele endast parima osa! Annad oma tõelise olemuse, milleks on armastus.

Meie kõigi kõrgeim vägi on tõepoolest armastus ja see on ainus asi, mida on meil kõigil saadaval piiramatus koguses. Ühelgi inimesel pole vähem armastust kui kellelgi teisel ning samuti pole olemas piire armastuse hulgal, mida igaüks meist suudab endast esile kutsuda.