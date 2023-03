10 punkti, mida õpetada oma tütrele naisena

Enne mehele minekut reisi palju, sest see avardab silmaringi. Eelista meet, kes samuti armastab reisida palju (ja mitte mööda all inclusive hotelle!).

Külasta restorane. Tutvu maailma köökidega. Vôta kokanduskoolitusi. Õpi hästi süüa tegema. Meie igapaevane toit on peegeldus meie elust! Eelista meest, kes samuti armastab mitmekülgseid maitseelamusi, nii on elu vaheldusrikas ja pônev.

Juba Hiina vanasõna ütleb, et enese ümber tuleb valida omasugused või endast targemad, sest siis on mell üksteise pealt õppida. Samuti saab meist viie inimese keskmine, kellega kõige enam samastume. Seega kui su ümber on viis edumeelset, saab sinust kuues edukas. Kui su ümber on viis idiooti, saab sinust kuues idioot. Eelista meest, kes saab endaga sama hästi või paremini hakkama.