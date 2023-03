Ilona Karula: nais- ja meesenergiatest

Selline kooslus võib mõnede paaride puhul toimida küll, aga paljudel juhtudel tänapäeval siiski mitte, sest suhted, kus üks kurnab ja teine annab rohkem ei ole jätkusuutlikud. Kusagile peab mahtuma ka hingelikkus ehk elukirg, väljendada seda, mida me südamest armastame ja hingelt naudime, ilma, et peaksime täitma punnitatud rolli.

Naisenergia on loomine, meesenergia on loomingu ellu viimine.

Kui inimene loob ja suudab oma loomingu realiseerida, siis on ta täiuslikus tasakaalus. Kui mõlemad partnerid on täiuslikus tasakaalus, siis suudavad nad ka oma partnerluses hoida harmoonilist dünaamikat. Tean seda oma 22 aastat kestnud staažika suhte pealt, et kui endal on midagi paigast ära, siis tekivad ka suhtesse pinged.