Märtsikuu energiad ja planeetide liikumised

Merkuur on läbinud enamuse oma sodiaagi tsüklist ja sisenes nüüd viimasesse Kalade märki kus ta veedab suurema osa kuust kuni 19 märtsini. Seega oleme suurema osa sellest kuust kutsutud Merkuuri ja Kalade partnerlusnergiast osa saama. Kui Merkuur liigub läbi Kalade, sukeldume sügavalt oma elu varjatud osadesse ja alateadvusesse. See transiit kutsub meid avastama kõike, mis hoiab meid ebasoosivates emotsionaalsetes mustrites ning oma energiaga aitab meil leida andestust ning viise, kuidas suhelda ja andeks andmist harmooniliselt väljendada nii endale kui ka teistele. Merkuur Kalades tuletab meile meelde, et mõtted on vaid mõtted ja me ei pea end oma mõtetega samastama. Kalade energia on eraldumise ning piiride lahustamise energia, mis lahustab kõik, mis seob meid materiaalse maailmaga ning mis esindab ego või füüsilist mina, et jõuda sügavasse kodu tundesse iseendas.

Algamas on uus ajastu, kui Saturn siseneb 7. märtsil vesisesse Kalade märki, kuhu see jääb kuni 2026. aasta veebruarini. Kaladesse sisenev Saturn ei ole tavaline transiit – see on üsna märkimisväärne planeedi nihe, kuna Saturn on olnud Veevalaja alates 2020. aastast (ja me kõik teame, mis muutused siis toimusid nii kollektiivselt kui ka isiklikult alates 2020. aastast). On õige aeg eelolevaks häälestuda, lubades ruumi siseneda andestusel, kaastundel, loovusel ja Allikaga üks olemise energial. Kalade mõjul saavutame selle siis, kui keskendume alistumisele, lastes lahti vajadusest kontrollida oma mõtteid ja meelt, lubades endal voolata, aktsepteerida, andestada ning ka erinevatest emotsioonidest läbi liikumist nautida. Saturn armastab struktuuri, realismi, vastutust ja piiride kehtestamist, samas Kalad armastavad unistada, kujutleda ja 3D materiaalset maailma vaimses võtmes ületada. Need kaks on veider paar ja neile ei meeldi sageli koos aega veeta, kuid see uus peatükk õpetab meile, kuidas armastada sügavamalt ja tõhusamalt. Kuna Kalad on sodiaagi viimane peatükk, kutsub Saturn meid üles tõusma, küpsema, looma oma elus piire ja struktuuri nii kollektiivselt kui ka isiklikult. Saturni sisenemine Kaladesse on energia nihe, mis kutsub rohkem tähelepanu mõistusest välja emotsioonidesse ning enda energeetilisele väljendusele. See on võimalus hakata oma energiakeha palju tõsisemalt võtma, tegelema sõltuvustega või mistahes käitumismustrite lahendamisega, et terveneda, küpseda, protsessida ning leida viise oma varjatud osade mõistmiseks, aktsepteerimiseks ja integreerimiseks. On hea aeg külastada Kristallkambrit, et laadida ja avada rohkem tervendavat väge oma energeetilises kehas. Saturni aeg Kalades võib kujuneda väga tervendavaks ning võib aidata meil mõtestada ja ehitada struktuure nende eluvaldkondade ümber, mis on tõeliselt keerulised ja mille ümber on varemaselt struktuuri olnud raske luua. See võib olla ka aeg, mil meid kutsutakse üles looma strateegiaid, et muuta oma kujutlusvõime, visualiseeringud ja manifestatsioonid reaalsuseks. See on peatükk plaani ja rutiini rakendamisest ning oma elu struktuuri ehitamisest, mis võimaldavad kõik teie unistused ellu viia.