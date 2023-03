Kodumaine ilubränd Silky Feel – tervema ja kaunima naha heaks!

Miks on vaja nahka koorida?

Nahka tuleb koorida selleks, et eemaldada surnud naharakud, mis võivad jääda naha pinnale ja ummistada poore. Kui naharakud ei eraldu, võib see põhjustada naha ebatasasusi, tumedaid laike, aknet ja muid nahaprobleeme. Koorimine parandab naha tekstuuri ja väljanägemist, muutes selle siledamaks ja nooruslikumaks. Lisaks aktiveeritakse uute naharakkude kasvu, mis parandavad naha tervist ja välimust. Nahka võiks koorida 1-2 korda nädalas.

Silky Feel siidist koorimiskinnas on õrn ent väga tõhus alternatiiv tavapärastele keemilistele ja karedamatele koorijatele. Kinnas on valmistatud käsitsi 100% siidist. See koorib ja eemaldab surnud naharakud, parandab naha vere- ja lümfiringet. Samuti on siid looduslik materjal, mis sobib hästi ka tundlikule nahale.

Siidist koorimiskinnas on mõeldud keha koorimiseks peale dušši, vanni või sauna. Koorimisrituaali käigus leeveneb tselluliit, ühtlustub nahatoon, vähenevad venitusarmid ning eemaldub naha mustus ja rasu. Kui surnud naharakud eemaldatakse, suureneb naha niiskustasakaal ning nahk muutub pehmemaks ja elastsemaks.

Koorimiskinnast võib kasutada kõikides kehapiirkondades, oluline on, et nahk jõuaks enne piisavalt pehmeneda. Seepi ega muid puhastustooteid koorimisrituaali ajal mitte kasutada, piisab ainult kui nahk ja kinnas on mõlemad niisked. Koorimisrituaali käigus hakkavad nahalt maha rulluma mustus ja rasu. Siidist koorimiskinnas sobib suurepäraselt ka vana või kunstpäevituse eemaldamiseks.

Silky Feel siidist koorimiskinnas on ka keskkonnasõbralik, sest see on taaskasutatav ja vastupidav, ei ole vaja osta pidevalt uusi kehakoorijaid, nii vähendame jäätmete ja pakendite hulka. Lisaks võivad paljud tavapärased kehakoorijad sisaldada sünteetilisi lisaaineid, mis võivad olla keskkonnale ja nahale kahjulikud.

