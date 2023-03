Marii Parts: armastuse mitu nägu

Mul on eredalt meeles, kuidas algklassi õpilasena talvisel ajal kooli poole rühkisin, higimull otsa ees, raev hinges ja kulm kortsus. Kas selle pärast, et mulle ei meeldinud õppida? Ei. Hoopis sellepärast, et mind oli liiga paksult riidesse topitud. Minu järjepidevaid pingutusi ennast selgeks teha ignoreeriti ja alati jõudsin koolimajja ülekuumenenuna.

Kas ma sain trauma? Samuti ei, aga tigedaks ajas küll. Ideaalse lahendusena probleemile jätsin enamus oma talveriideid kooli (et siis suvevaheaja hakul need kõik ühekorraga ära tuua nagu üks tugev Eesti raskeveohobune). Sest ükskord peavad need kampsunid kodust ju otsa saama? Ükskord keegi mõistab, et ma ei jää ju haigeks? Et mul pole külm?

Enamus lähedasi teavad, et riidesse ei oska ma ennast siiamaani panna ja külm hakkab mul ka haruharva. Ja alati eelistan pigem natuke jahedat, kui palavat keskkonda.

Ülaltoodud „Sa-pead-kindad-kätte-panema“ näide on muidugi alles algus.

„Sa pead kindlasti ülikooli minema!“ „Pill tuleb pika ilu peale!“ „Kõige õigem on ikka stabiilne palgatöö, see tagab turvalisuse!“ (Mis siis, et ülemus võib Sind igal talle sobival hetkel vallandada ja kui Sulle välk sisse lööb, on tal homnepäev uus asendaja olemas).

„Mis asja, Sa tahad reisima minna? Siin Eestis on ju kõik olemas. Vähemalt ei ole meil mürgiseid ämblikke!“ „Sa ei pane oma last lasteada? See on küll talle sotsiaalne enesetapp“.

Kaua aega kulutasin selliste nõuannetega võitlemisele, panin energiat „mustrite murdmisele“ ja vastandumisele. Sest ma olen ju eriline, määratud lõhkuma oma suguvõsa mustreid ja tegema teisiti? „Mustreid murdes“ hakkasin hoopis ära lükkama midagi imeilusat - armastust. Ja mida aastad edasi hakkasin vaikselt mõistma, et mind ei ole üritatud vähendada, panna oma pilli järgi tantsima, piirata ja mingisugusesse müstilisse suguvõsa mustrisse suruda. Mind on lihtsalt üritatud omal moel, omadele kogemustele tuginedes ja oma elunägemust/hirme/traumasid arvesse võttes armastada.