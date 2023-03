NÄDALA TAROSKOOP 6.- 12.3 | Kasuta oma oskusi ja võimeid selleks, et unistusi ellu viia

Nädala energiaid iseloomustavad mõõkade neli ja maag. Tunned sisemist ärevust, kuna teemasid, mis nõuavad sinu aega, energiat ja tähelepanu on palju. Hea oleks säilitada rahu, sest sul on olemas kõik oskused ja teadmised selleks, et kõigi väljakutsetega, mis sinu ees seisavad, suurepäraselt toime tulla. Kui tunned, et oled stressis või seisad silmitsi mõne keeruka olukorraga, siis peatu, võta korraks aeg maha, lase meelel rahuneda ja vaata oma võimalused selge pilguga üle. Nii suudad stressi vähendada, oma eesmärke saavutada ning teadlikku rahulolu kogeda.

Suhete osas peaks praegu olema õhus võimalused, kuidas suurendada omavahelist lähedust ja muuta suhe sügavamaks ja tähendusrikkamaks. Tasub endasse vaadata, selleks et mõista, mida sa soovid, millised on sinu unistused ja millised on võimalused koos partneriga nendeni jõuda. Vallaliste jaoks on väga põnev aeg, sest praegu võivad suhted alata üsna ootamatult ja sinu teele võivad ilmuda põnevad inimesed kohtadest või olukordadest, kust sa seda oodatagi ei oska.

Tööalaselt võid tunda survet ja suuri ootusi iseendale. Praegune aeg võib olla väga vastakaid tundeid tekitav, sest lisaks stressile võid kogeda ka väga positiivseid muutusi, sest sinu teele võivad ilmuda suurepärased võimalused, mis lasevad sul nautida tööalast edu ja rahalist võitu.

Tervise osas peaksid nüüd enda suhtes hooliv ja hoolitsev olema. Välja võivad lüüa stressi ja ülepingega seotud tervisehädad. Luba endale puhkust. Lase oma meelel rahuneda, lõõgastu läbi tegevuste, mida naudid. Hoolitse selle eest, et sinu uni oleks piisav ja turgutav. Kuna enne kevade saabumist tunnevad paljud, et talv on mõjunud väsitavalt ja päikesevalguse puudus on meeleolu langetanud, siis proovi leida viise, kuidas anda endale võmalusi akusid täis laadida läbi heade emotsioonide, toredate tegevuste, sõprade ja perega suhtlemist, tervisliku toidu ja teadliku enese eest hoolitsemisega.

NÄDALA TAROSKOOP 6.- 12.3

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)