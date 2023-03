Alexis Varnum: käes on transformatsiooni kevad

Uue Ajastu kõige maagilisem omadus, millesse oleme sisenenud, on valiku maagia. Pole vaja lahendada probleeme ja ületada raskusi, me peame valima ennast väljaspool mängu ja kõik kohandub iseenesest.

„Asjaolude ohvrid“ ja „sunnitud diktaatorid“, solvunud ja solvujad, need, kes teavad „kuidas peab õigesti käituma“ ja need, kes teenivad teiste heakskiitu enesehävitamise hinnaga - neid ja paljusid teisi rolle ei saa enam jätkata. Keha kaotamise oht on viimane hingede argument, et tõmmata inimene välja etendusest, kus ta tapab end enesehaletsusega ja pretensioonidega enda ja teiste suhtes. Kus ta pidevalt võitleb ümbritseva ruumiga ja seal toimuvaga.