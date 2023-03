Surmast teadlik olemine kui elurõõmu allikas

Meie maailmas on kombeks päris sageli edasi lükata seda, mis meile tegelikult oluline on: kvaliteetaeg pere või sõpradega, puhkus ja niisama olemine, andeks palumine ja andmine, lemmiktegevus, millegi uue õppimine. Sageli oleme olukorras, kus lubame endale, et hakkame elama siis, kui….

Mõtleme, et hakkame elama ja olulisi asju tegema siis, kui kool läbi, kui hea töökoht on käes, kui elukaaslane on leitud, kui lapsed on sünnitatud, kui nad kooli lähevad, kui nad suureks saavad ja välja kolivad, kui kodulaen saab makstud, kui lapselapsed tulevad, kui pensioniiga käes… kui, kui, kui.

Meil on imeline oskus asju edasi lükata, mõtlemata, et homset päeva ei pruugigi tulla. Me ei tea ju kunagi, kui kauaks meile elupäevi on antud. Pole mitte mingit garantiid, et katusekivi meile pähe ei kuku, kui me uksest välja astume, või mingi kaasasündinud veresoonerike meid ära ei kustuta.

Ometigi ei ole see teadmine sugugi masendav, vaid vastupidi, selle teadmise meeles pidamine lubab meil elada täiel rinnal. See ei luba meil magama minna nii, et tüli kodustega jääb klaarimata või päeva jooksul kellelegi sähvatud sõnad jäävad õhku. Teades, et me ei tea kunagi, millal on meie viimane päev või tund, tasub sõna otseses mõttes võtta igast minutist viimast – tegeleda võimalikult palju nende asjadega, millel on meie jaoks tegelik väärtus. Ka eneseareng ja oma meele ning hinge eest hoolitsemine võiksid sinna juurde kuuluda.

Kui me hakkame siitilmast lahkuma, ei ole tegelikult väga suurt vahet, kas meist jääb maha kahetoaline korter või suur villa – kumbagi ei saa kaasa võtta. Kui nüüd pareerida (ma kuulen sind, egopärdik), et jah, aga mul on ju kõiki neid asju vaja, sest sel juhul vähemalt olen oma elu ajal külluslikku olemist nautinud, siis tea, et kõigile, kes on vähegi meele ja emotsioonide teemasse süvenenud, on selge: püsivat rahulolu ja rõõmu ei too miski, mis on meist väljaspool, isegi kui vara ja saavutused vastavad ühiskondlikele normidele.