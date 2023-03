Alkeemia lugemisnurk | Kuidas tulla toime meeleolulangusega?

Elurõõmu kadumine on üks oluline depressiooni kliiniline kriteerium. Kuid see võib olla ka ajutine nähtus. Võib-olla on juhtunud selline asi, et inimene on sattunud nagu nõiaringi. Kui on tekkinud tüdimus või elurõõm on kadunud, siis tegevused, mis varem meeldisid, ei paku enam nii palju rõõmu. See on inimlik reaktsioon, et me jätame need tegevused unarusse ega tee neid enam, aga sellega me jätame end ilma võimalusest positiivseid emotsioone kogeda. Ja see tähendabki seda, et oleme sattunud spiraali: kogeme positiivseid emotsioone vähem, üldine emotsionaalne foon langeb, tegeleme meeldivate asjadega vähem. Nõiaringist väljaastumiseks tuleb hakata teadlikult meeldivaid tegevusi oma igapäevaellu planeerima. Ka siis, kui on palju kohustusi, ei tohiks ära kaotada enda jaoks meeldivaid tegevusi.