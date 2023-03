Teadlik unenägemine | Kuidas näha seda, mida sul on vaja teada?

Kõik su unenäod on kingitused. Unenägude olemuses on rääkida millestki palju suuremast ja olulisemast kui sellest, mida me juba teame. Nad räägivad kõigest, mida me ei tea. Kõigest, mida keeldume nägemast. Või lihtsalt ei näe. Kõigest, mida me soovime näha. Nad räägivad sellest, kuidas kõik on omavahel seotud ja meie kohast selles kõiges. Üks kõige kasulikumaid teadliku unenägemise aspekte on see, et sa võid oma emotsioonid läbi töötada ja aktiivselt probleeme lahendada. Siin on nipp, kuidas seda teha.