NASA pommitus vähendas asteroidi massi sadade tonnide jagu

Septembri lõpus toimunud kokkupõrke järel kogutud andmeid analüüsinud teadlased leidsid, et külmkapisuuruse sondi mõjul paiskus ilmaruumi umbes 1000 tonni asteroidilt Dimorphos pärit ainet. USA kosmoseagentuuri hinnangul tõestab lõpptulemus, et vähemalt keskmise suurusega Maad ähvardavaid asteroide on võimalik piisava etteteatamisega kursilt kallutada.