On aeg saada sisemiselt vabaks!

Kui tuntakse, et peab pidevalt selgitusi, vabandusi, põhjendusi jagama, siis peetakse teiste arvamust, hinnangut, heakskiitu ja halvakspanu liialt oluliseks, mida kasutatakse selles maailmas joondumiseks. See võib olla mõne jaoks turvaline, aga kindlasti ei lase see inimesel olla hingelt vaba, kirjutab Ilona Karula Kõiksuse Kanaldused Stuudio Facebooki lehel.