ALKEEMIA TAROSKOOP MÄRTSIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Küllus. Tööelus võib ette tulla ootamatuid muutusi. Avastad, et midagi, mis esialgu tundus häiriv ja ebameeldiv, kujuneb lõppkokkuvõttes sinu jaoks hoopis soodsaks ja kasulikuks. See paneb sind nii mõndagi ümber hindama. Rahaasjade osas peaksid endale selgeks tegema, milliseid väljaminekuid sa tõesti pead tegema ja mille osas saaksid kokku hoida. Peaksid kasvõi pisut raha kõrvale panema, sest üsna pea võivad ees oodata ootamatud kulutused.

Armastus. Sinu meeli võivad köita erinevad inimesed ning sa ei ole oma tunnetes päriselt kindel. Ära kiirusta ühtegi otsust vastu võttes. Kui tunned, et oled segaduses, siis võta aeg maha ja lase kõigel pisut omasoodu areneda, et saaksid iseendast paremini aru. Võid tunda vastupandamatut soovi pea ees kirglikku suhtesse tormata, kuid see ei ole praegu hea idee. Üsna pea näed uusi nüansse, mis panevad sind soovide osas ümber mõtlema.

Küllus. Sel kuul pannakse su otsustusvõime proovile. Pead julgema riskida ning oma otsustes kindel olema. Ära ürita kõike ise hallata, piisab, kui keskendud sellele, mis on tõesti oluline ja mis on sinu ülesanne. Usalda ümbritsevaid. Sinu töökaaslased, ülemused või alluvad tulevad kenasti toime neile pandud ülesannetega. Sa ei pea kõike ise kontrollima.

Armastus. Armuasjade osas võid tunda, et reaalsus ei vasta sinu ootustele. Sa sooviksid, et partner annaks sulle midagi enamat kui see, mida hetkel saad. Samuti tundub sulle kohati, et mujal oleks justkui parem ja ilusam ja kergem. Peaksid endale nüüd ausalt tunnistama, millega sa rahul ei ole. Ehk ei olegi asi sinu partneris, vaid sinus endas. Kas on midagi, mida oled varjanud, alla surunud või eitanud? Kõik see kerkib nüüd pinnale ja tekitab sinus rahulolematust.

Küllus. Töökoormus on hetkel suur ja võid vajada abi selleks, et kõik tehtud saaks. Ära karda näida nõrk või saamatu, kui kellegi nõu või abikätt küsid, inimesed aitavad sind hea meelega. Sinu ümber on rohkem headust ja toetust, kui arvata julged. Mõtle positiivselt ja usu, et kõik laabub. Sa kujundad oma reaalsust iga päev oma mõtetega. Seega, tõmba oma ellu unistuste täitumine!

Armastus. Sel kuul ei kulge sinu armuasjad sugugi tavalist ega rahulikku rada mööda. Sul on austajaid, kes üritavad su tähelepanu ning südant võita. Samuti võid ise tunda, et pole sugugi kindel, kelle vastu sul tunded on ja kes on niisama huvitav sõber või tore inimene. Võiksid anda asjadele aega selgineda, sest kiiret ei ole kuhugi. Vaata, tunneta ja miks mitte ka jälgi universumi märke. Võid avastada, et see, mis algul tundus köitev, kahvatub ajapikku selle kõrval, mis tundus tavaline või ebahuvitav.

Tervis. Emotsionaalsel pinnal on praegu palju toimumas. Mõtled, teed plaane, muretsed, loodad ja kahtled. Kõik see võib üles kergitada ärevuse, kurbuse ja ka viha. Oluline on need emotsioonid enda jaoks läbi töötada ja siis neil minna lasta. Kui jätad selle kõik endasse, tõmbad ligi soovimatuid terviseprobleeme.

Küllus. Töö- ja rahaasjad kulgevad sel kuul väga sujuvalt. Varasemad pingutused on loonud sulle kindla pinnase, mis pakub stabiilset ja turvalist tunnet ja sissetulekut. Praegu tasub ka pisut raha kõrvale panna, investeerida millessegi, kuid hasartmänge ja kiire rikastumise skeeme peab muidugi vältima, ükskõik kui ahvatlevad need ka ei tundu.

Armastus. Sind ootab ees keeruline aeg, kus suhtes kerkivad esile teemad, mis on varasemalt selgeks rääkimata jäänud ja mida on ignoreeritud. Võid tunda, et su enda tunded on segased ning sa pole kindel, mida tegelikult tahad. See ei tähenda, et peaksid kõigele käega lööma. Vastupidi. Võta see aeg ja räägi oma partneriga südamest südamesse. Ainus võimalus edasi liikuda on ausus. Isegi kui see ausus juhatab sind suhtest välja.

Tervis. Hea enesetunde aluseks on mõõdukus. Sa tahad olla perfektne, kuid keegi ei jõua kõiges olla kogu aeg täiuslik. Sa pead püüdlema tasakaalu poole. Alusta sellest, et õpid ärevaid mõtteid rahustama ja leiad enda jaoks sobiva viisi, kuidas iga päev tegeleda keha ja meelt lõõgastava praktikaga. Selleks sobib hästi jalutuskäik koos rahustava hingamise ja teadliku kohaloluga.

Sõnn (21. aprill – 21. mai)

Armastus. Tunned, et sinu suhted on pingestatud välistest ootustest ning sellest, et sinu enda soovid ja plaanid ei ühti nendega alati. Parim, mida teha saad, on olla avameelne ja panna paika oma piirid. Kui sinu jaoks toimub liikumine liiga kiirelt või vales suunas, siis on sellest parem märku anda kohe alguses, mitte siis, kui mõlemad on juba meeleheitel ja pettunud. Võta julgus kokku ja räägi oma soovidest.

Küllus. Tööalaselt pead vältima üle pingutamist ja teiste ülesannete enda kanda võtmist. Ära karda abi küsida või hoopis „ei“ öelda, kui tunned, et see on õige. Tasub osta loteriipilet või mängida mõnd õnnemängu. Fortuuna on sinu poolt ning sul õnnestub endale saada üks tore võit.

Tervis. Tunne, et oled täis energiat ja tegutsemistahet. Ühelt poolt on see suurepärane selleks, et oma tervise eest täie tähelepanuga hoolitseda, teiselt poolt on aga oht üle pingutada ja end liigselt kurnata. See võib kaasa tuua väiksemat sorti vigastusi või ka ärevust. Proovi leida kuldne kesktee ning anna kehale ja meelele aega, et kõige uuega kohaneda.

Kaksikud (22. mai – 21. juuni)

Armastus. Sel kuul tuleb sul endale tunnistada, et nii väga kui ka soovid tuttavast ja turvalisest kinni hoida, see ei too sulle mitte midagi head. Kui sinu valitud taktika ei toimi, kui sinu suhe ei tööta, kui sa tunned, et soovid midagi muud, siis pead andma vabaks oma aja ära elanud suhted ja tõekspidamised ning laskma elul end kanda. See võib tunduda hirmutav, kuid see on ainus viis, kuidas saad jõuda selleni, mis sind tegelikult õnnelikuks teeb.