15 tabavat tsitaati tõe rääkimisest ja valetamisest

1. „Valetaja karistus ei ole mitte see, et teda ei usu enam keegi, vaid see, et ta ise ei saa enam kedagi uskuda.“ George Bernard Shaw

2. „Ausus on esimene peatükk tarkuse raamatus.“ Thomas Jefferson

3. „Kes on harjunud valetama, see peab endaga kaasa kandma suurt korvi mäluga, et mitte ühte ja sama valet segi ajada.“ Nikolai Novikov

4. „Kunagi pole hilja vaikida, kui tead, et valetad.“ Alexandre Dumas vanem

5. „Valetab ainult see, kes kardab.“ Henryk Sienkiewicz

6. „Ma pole märganud, et inimeste ausus kasvaks koos nende rikkusega.“ Thomas Jefferson

7. „Isegi naljaviluks ei maksa valetada ega meelitada. Las igaüks mõtleb sinust, mida tahab, aga sina ole see, kes sa tegelikult oled.“ Vissarion Belinski

8. „Hoidu meelitajaid sõpradeks pidamast, see on tõeline sõber, kes on aus ja otsene.“ Saadi Shirazi

9. „Vale jääb alati valeks, olgu see varjamatu või keerutav, välja öeldud või mitte.“ Charles Dickens

10 „Lehetäi sööb rohtu, rooste rauda, aga vale hinge.“ Anton Tšehhov

11. „Suur hulk kaasosalisi ei õigusta kuritegu.“ Thomas Fuller

12. „See, kes valetab, ei anna endale aru oma ülesande raskusest, sest tal seisab ees veel kakskümmend korda valetada selleks, et esimest valet kinnitada.“ Alexander Pope

13. „Vale ja salakavalus on rumalate ja argpükside pelgupaik.“ Philip Stanhope Chesterfield

14. „Parem olla halb, aga mitte valelik, mitte petis.“ Lev Tolstoi

15. „See, kui sind hinnatakse sinu õigete otsuste, ausate tehingute, tõearmastuse ja kindlameelsuse pärast, on juba iseenesest varandus.“ Henry Ward Beecher

