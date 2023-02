NÄDALA TAROSKOOP 27.2- 5.3 | On aeg tunda tänulikkust ja rahu

Nädala energiaid esindavad maailm ja karikate kümme. On aeg enda üle uhke olla ja hinnata oma oskusi, võimeid ja saavutusi. Selleks, et endale seatud eesmärke saavutada, pead sa ennekõike ise endasse uskuma. Kui tead, et oled omalt poolt korralikult panustanud, siis tulevad ka tulemused ja rahulolu. Hinda seda head, mis sinu elus olemas on. Keskendu positiivsele ja naudi ilusaid hetki. On aeg tunda tänulikkust ja rahu.

Suhete osas on praegu hea aeg nii neile, kel on partner olemas, sest ees ootab harmooniline periood, kui ka neile, kes alles ootavad oma ellu armastust. Just praegu on õhus energiad, mis soosivad uusi alguseid ja kohtumist hingesugulasega. Paljude jaoks on praegune aeg justkui pöördepunkt, sest endaga tehtud töö on hakanud vilja kandma, minevikust pärit blokeeringud on hakanud lagunema ning see on võimalus uueks ja põnevaks alguseks.

Tööasjades on nüüd seisakud ümber saamas ning asjad liiguvad hoogsalt edasi. Märkad uusi võimalusi, kuidas oma andeid ja oskusi rakendada ning tänu sellele ka oma kindlustunnet suurendada. Praegu on oluline, et sätiksid oma tööasju nii, et sulle jääks ka piisavalt aega olla pere ja sõprade seltsis ning end vahepeal täiesti teisele laine viia. See aitab näha asju värske pilguga ning annab uusi ideid ja mõtteid.

Tervisega tuleb nüüd tegeleda, sest mida enam teadlikult enda heaolusse panustad, seda paremaid tulemusi näed. Kui sind vaevas mõni tervisemure, siis just nüüd leiad sellele leevendust või hakkab see tasapisi tagasi tõmbuma. Kuid miski ei toimu loomulikult iseenesest. Tee igapäevaselt enda heaks midagi. Kas või väike samm oma tervise heaks aitab pikas plaanis väga palju edasi.

NÄDALA TAROSKOOP 27.2- 5.3

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)