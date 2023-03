Vatikani observatooriumi juht: tulnukad võivad olla meie kosmilised õed ja vennad

Fátima juhtumi kokkuvõte on järgmine: Kümneaastane Lucia dos Santos ja tema kaks nõbu nägid Cova de Iria põllu kohal suurt valguskera ja valgesse riietatud sätendavat daami esmakordselt 13. mail. Jutud levisid kohalikus külas ja kirikuringkonnas selliselt, et igal järgneval kohtumisel oli tunnistajate arv suurem ning 13. oktoobril oli nähtust tulnud vaatama pea 100 000 inimest. Vaatlejaid oli tulnud nii kaugelt kui lähedalt, nende hulgas oli nii ajakirjanikke kui nähtusest huvitatud vaimulikke. Nähtusele eelnesid sageli valgussähvatused, millele järgnes päikest meenutava valgusobjekti liikumine nii puude kui ka põllu kohal. Kuigi tuhanded tunnistajad nägid valgusobjektide liikumist ja sellega kaasnevat kiirgust ning kuulsid heli, siis heledas riides naist, keda Maarjaks peeti, nägid vaid lapsed. Tähelepanu väärib ka see, et aasta varem oli lastele ilmunud kolmel korral olend, keda lapsed pidasid ingliks, ja ütles neile, et aasta pärast kohtuvad nad Maarjaga.

Kuigi Fátima nähtust on kirikuringkonnad pidanud sügavalt religioosseks kogemuseks, on paljud ufoloogid juhtinud tähelepanu selle nähtuse sarnasusele arvukate ufojuhtumitega. Teada on kaks tunnistajat, kes väitsid, et nägid binoklis pöörlevat ketast ja kahte olendit.

Juhtumi teeb eriliseks see, et Maarja oli Luciale andnud rea ennustusi ja ettekuulutusi, millesse katoliku kirik on hiljem suhtunud äärmise tõsidusega. Üks ennustustest teatas, et Lucia nõod võetakse varsti taevasse. Nad surid mõlemad kolme aasta pärast. Lucia liitus karmeliitide nunnakloostriga 1948. Tema prohveteeringud kolmes ümbrikus on saanud kirikuladviku tähelepanu eriliseks objektiks juba alates Johannes XXIII-st 1960. aastal. Kaasaegses poliitilises ja kiriku mütoloogias esineb teave, et Kariibi mere kriisi ajal 1962 avaldas Vatikan nii Kennedyle kui Hruštšovile osa Fátima tekstidest. Johannes Paulus II, pärinedes Poolast ja olles kahe maailmasüsteemi muutumise üheks võtmeisikuks, oli innustunud samadest tekstidest. Juba kardinalina Püha Inkvisitsioonikohtu esimehena oli Joseph Ratzinger, hilisem paavst Benedictus XVI sügavalt kiindunud Fátima fenomeni ja külastas kolmel korral tänast Fátimat kui kultuskohta ning 2010. aastal teatas, et eksime, kui arvame, et Fátima ennustused on kõik juba täitunud. 2017. aastal külastas paavst Franciscus Fátimat, et tähistada saja aasta tagust ilmutust, ja kuulutas pühakuks kaks Luciaga kaasas olnud last.